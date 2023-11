Weight Loss Tips: इन आदतों से शरीर पर चढ़ती है चर्बी, डाइट से निकाल दें ये फूड्स

Foods That Increase Weight: मोटापा सिर्फ बॉडी शेप को नहीं बिगाड़ता है बल्कि यह कई बीमारियों को भी जन्म देता है. इससे बचने के लिए खाने में इन फूड्स को इग्नोर करें.

डीएनए हिंदीः लोगों का बदलता लाइफस्टाइल और खान-पान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है. अनहेल्दी डाइट (Foods That Increase Weight) के कारण कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. मोटापे का कारण भी गलत खान-पान ही होता है. मोटापा सिर्फ बॉडी शेप (Food Can Increase Your Weight) को नहीं बिगाड़ता है बल्कि यह कई बीमारियों को भी जन्म देता है. मोटापे के कारण हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. इनसे बचने के लिए डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए. तो चलिए आपको बताते हैं कि मोटापे को कम करने और चर्बी को कम करने के लिए किन चीजों को खाने से परहेज (These Foods Avoid For Loss Belly Fat) करना चाहिए.

वजन कम करने के लिए इन चीजों से करें परहेज (Avoid These Foods For Reducing Belly Fat)

व्हाइट ब्रेड, मक्खन और जैम

व्हाइट ब्रेड को लोग नाश्ते में जैम और मक्खन के साथ खाना पसंद करते हैं. हालांकि यह सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं. ब्रेड में रिफाइंड कार्ब्स अधिक मात्रा में होते हैं जो वेट को बढ़ाते हैं.

चाय और कॉफी से करें परहेज

चाय और कॉफी तो लगभग सभी लोग पीते हैं. लोगों के दिन की शुरुआत चाय-कॉफी से ही होती है. लेकिन चाय कॉफी में एडेड शुगर वजन बढ़ाती है. कई लोगों को क्रीम वाली कॉफी पसंद होती है यह तेजी से बैली फैट बढ़ताती है.

जंक फूड्स से बढ़ता है वजन

लोग अक्सर छोटी भूख को दूर करने के लिए जंक फूड्स को खाते हैं. घरों से बाहर रहने वाले लोगों के लिए जंक फूड ही डाइट होता है. हालांकि चिप्स, कैंडी, पिज्जा बर्गर खाने से फैट तेजी से बढ़ता है.

पैकिंग वाला फ्रूट जूस न पीएं

फ्रूट जूस सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन आपको पैकिंग वाले फ्रूट जूस से दूर रहना चाहिए. पैकिंग फ्रूट जूस में शुगर कंटेट को एड किया जाता है. यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है.पैकिंग फ्रूट जूस में एडेड शुगर फैट में बदल जाता है और वजन बढ़ने लगता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

