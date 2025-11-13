FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट की वकीलों को नसीहत, कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद लें | अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा, ED, DRI और EOW करेगा फोरेंसिक ऑडिट | यूपी- बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े | दिल्ली कार धमाके पर बड़ी खबर, शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है ब्रेजा कार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'भारत में जीतना जैसे WTC का खिताब जीतना...' साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान

'भारत में जीतना जैसे WTC का खिताब जीतना...' साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान

Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

CISCE Date Sheet 2025: CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण 

Ayurvedic Weight Gain: आप वजन बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे आजमा सकते हैं. इनसे आपको किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा. आइए जानें इन खास आयुर्वेदिक उपायों के बारे में...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 13, 2025, 04:12 PM IST

Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण 

Weight Gainer In Ayurveda To Gain Weight 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ayurvedic Weight Gain: कम वजन या दुबलेपन की समस्या अक्सर लोगों का काान्फिडेंस खा जाती है, कई लोग इस वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं. ऐसे लोग वजन बढ़ाने के लिए कई तरह के नुस्खे आजमाते हैं, यहां तक की दवाओं का भी सहारा लेने लगते हैं. हालांकि आप वजन बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे आजमा सकते हैं. इनसे आपको किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा. बता दें कि आयुर्वेद में कई ऐसे तरीके बताए गए हैं, जिससे प्राकृतिक तरीके से वजन को संतुलित किया जा सकता है. आइए जानें इनके बारे में...  

कमजोर पाचन अग्नि  

दुबलेपन या कमजोरी की समस्या धीमी पाचन अग्नि और शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दिखाता है. आयुर्वेद में दुबलेपन को कमजोर पाचन अग्नि से जोड़ा गया है. अगर पाचन क्षमता कमजोर होती, तो भोजन में मौजूद पोषक तत्व पूरी तरह कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं और शरीर कमजोर होने लगता है. इसके लिए पहले पेट की पाचन शक्ति को मजबूत करना और कब्ज जैसी परेशानियों को दूर करना होगा. 

यह भी पढ़ें: Snoring Prevention Tips: इस 7 Day Plan से दूर हो जाएगी खर्राटों की समस्या, फॉलो करके देखें ये तरीका

पौष्टिक आहार से करें सुबह की शुरुआत

दुबलेपन को दूर करने के लिए आहार में परिवर्तन लाना जरूरी है. ऐसे में सुबह की शुरुआत ही पौष्टिक आहार से करनी होगी, लेकिन उससे पहले पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए गुनगुने पानी के साथ नींबू और शहद लें. इससे मेटाबॉलिज्म तेज होगा. फिर नाश्ते में केला, खजूर और अंजीर का शेक ले सकते हैं. इसमें प्रोटीन से लेकर अच्छी वसा भी मौजूद है. 

रात के समय हल्का, पौष्टिक आहार लें

दोपहर के खाने में दाल जरूर शामिल करें और उसके साथ ज्यादा सब्जी और कम रोटी का सेवन करें. रात के समय हल्का लेकिन पौष्टिक आहार लें, जैसे सूप या दलिया. इसके साथ रात को सोने के समय दूध और एक चम्मच घी जरूर लें. वजन को बढ़ाने और शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए घर पर बना छैना जरूर खाएं. ये शरीर की कमजोरी दूर करेगा और हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा. 

इन चीजों का करें सेवन

आयुर्वेद में कई चूर्ण भी बताए गए हैं, जो वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं, जैसे रात को अश्वगंधा और दूध लेना चाहिए. इसका सेवन करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगता है. घी, मिश्री और केले का सेवन करने से भी वजन बढ़ता है इसके लिए धागे वाली मिश्री का सेवन करें. 

इसके साथ किसी भी तरह का च्यवनप्राश लेना भी अच्छा रहेगा, जो पाचन को दुरुस्त करने का काम करेगा. आयुर्वेद में एक हर्बल ड्रिंक भी बताई गई है जिसमें दूध में इलायची, खजूर, बादाम और केसर होता है। इसे पीने से वजन तेजी से बढ़ता है. 

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के महत्व पर बनी है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'भारत में जीतना जैसे WTC का खिताब जीतना...' साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान
'भारत में जीतना जैसे WTC का खिताब जीतना...' साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान
Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब
Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब
CISCE Date Sheet 2025: CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक
CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक
Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण 
Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण
Cough Ayurvedic Remedies: सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम 
सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम
Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम
सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट
सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट
Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल  
Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल
Numerology: खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस
खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE