Shake For Weight Gain: वजन बढ़ाना चाहते हैं तो गर्मियों में रोज पिएं ये 4 तरह के शेक, तेजी से होगा वेट गेन

Shake For Weight Gain: आप गर्मियों में इन चार तरह के शेक को डाइट में शामिल कर वजन बढ़ा सकते हैं.

डीएनए हिंदीः अक्सर लोग अपने मोटापे के कारण परेशान हो जाते हैं. हालांकि कई लोग अपने दुबले-पतले शरीर यानी कम वजन की वजह से भी परेशान होते हैं. ऐसे लोग अपना वजन बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय (Shake For Weight Gain) करते हैं. कई बार वजन बढ़ाने के लिए ओवरइटिंग करने लगते हैं. हालांकि जरूरत से ज्यादा खाना आपकी सेहत के लिए बुरा हो सकता है. ऐसे में आप गर्मियों में इन चार तरह के शेक को डाइट (Shake For Weight Gain) में शामिल कर वजन बढ़ा सकते हैं. यह शेक (Shake For Weight Gain) न सिर्फ आपके वजन को बढ़ाने में मदद करेंगे बल्कि आपको कूल और रिफ्रेशिंग भी रखेंगे.

वजन बढ़ाने के लिए इन 4 शेक का करें सेवन (Shakes For Weight Gain)

बैरीज शेक

आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो गर्मियों में बैरीज शेक का सेवन कर सकते हैं. आप बैरीज शेक का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबैरी भी मिला सकते हैं. रोजाना बैरीज शेक का सेवन करने से आपरका वजन बढ़ने में मदद मिलेगी.

High Cholesterol Drinks: गर्मियों में ठड़ा होने के लिए न पिएं ये 5 ड्रिंक्स, बैड कोलेस्ट्रॉल से भर जाएंगी ध​मनियां, दिल को कर देंगी बीमार

एवोकाडो शेक

एवोकाडो में कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट काफी मात्रा में होता है. यह आपके शरीर का वजन बढ़ाने में मदद करता है. एवोकाडो शेक सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. आप इसमें डार्क चॉकलेट मिलाकर इसे बना सकते हैं.

बनाना शेक

केला एक ठंडा फल है आप इसका गर्मियों में सेवन कर सकते हैं. केले का शेक बनाकर पीने से यह वजन बढ़ाने में मदद करता है. केले में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी और फैट होते हैं. बनाना शेक में आप 2 से 3 केले और 2 चम्मत ओट्स डाल सकते हैं.

मैंगो शेक

आम गर्मियों के मौसम में आता है ऐसे में यह ग्रमियों में सबसे ज्यादा शौक से खाया जाता है. लोग आम खाने के साथ-साथ इसका शेक बनाकर भी पीते हैं. मैंगो शेक पीने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है. इसमें पर्याप्त मात्रा में हेल्दी फैट और कैलोरी होती है. मैंगो शेक पीने से आपका वजन बढ़ेगा और माइड भी रिफ्रेशिंग रहेगा.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.