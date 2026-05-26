Weather Report: अगले 5 दिन मौसम का डबल अटैक! कहीं 48°C की झुलसाने वाली गर्मी, कहीं मूसलाधार बारिश; IMD ने जारी किए कई अलर्ट

Aaj ka Mausam Kaisa Rahega: देश में मौसम अब दो अलग-अलग तस्वीरें दिखा रहा है. उत्तर भारत के कई शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं, तो दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक अगले 5 दिन देश के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं.

Weather U-turn in the Country: Heatwaves in Some Places, Torrential Rains in Others (Photo AI)

दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हीटवेव का असर और तेज हो सकता है. वहीं केरल, तमिलनाडु, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसका असर सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिजली बिल, ट्रैवल, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है.

उत्तर भारत में ‘नौतपा’ का असर, कई शहरों में 45 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा

IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी बनी रह सकती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में हीटवेव से सीवियर हीटवेव जैसी स्थिति बन सकती है.

यूपी के बांदा जैसे इलाकों में तापमान पहले ही 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि दोपहर के समय बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

इस गर्मी का असर अब सिर्फ असहजता तक सीमित नहीं है. AC और कूलर के बढ़ते इस्तेमाल से बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही है. कई शहरों में लोकल बिजली कटौती और हाई बिल लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं. यही वजह है कि हीटवेव अब सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि मीडिल क्लास के बजट का भी बड़ा मुद्दा बनती जा रही है.

दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में भारी बारिश का खतरा

जहां उत्तर भारत गर्मी से परेशान है, वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 4 से 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. IMD ने केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, असम, मेघालय और आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

तेज बारिश के साथ आंधी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इसका असर ट्रैवल प्लान, फ्लाइट्स और रोड ट्रांसपोर्ट पर पड़ सकता है. खासतौर पर हिल स्टेशन और coastal tourism वाले इलाकों में लोगों को मौसम अपडेट लगातार देखते रहने की सलाह दी गई है.

मौसम का यह बदलाव किसानों के लिए क्यों अहम है?

मौसम के इस उतार-चढ़ाव का असर खेती पर भी दिखाई देने लगा है. उत्तर भारत में लगातार बढ़ती गर्मी धान और सब्जियों की फसलों के लिए चिंता बढ़ा रही है. वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्वोत्तर में ज्यादा बारिश से जलभराव और फसल नुकसान का खतरा बढ़ सकता है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि मई के आखिरी सप्ताह में ऐसा extreme weather pattern अब ज्यादा सामान्य होता जा रहा है. इसका सीधा असर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है. यानी आने वाले दिनों में सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतें प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

दिल्ली-NCR वालों के लिए राहत कब?

दिल्ली-NCR में अगले 3 से 4 दिन गर्म हवाएं और उमस लोगों को परेशान कर सकती हैं. हालांकि IMD ने संकेत दिए हैं कि मई के आखिरी दिनों या जून की शुरुआत में कुछ इलाकों में हल्की बारिश और आंधी राहत ला सकती है.

लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि रात का तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है. यानी लोगों को दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही. यही वजह है कि डॉक्टर लगातार डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक को लेकर चेतावनी दे रहे हैं.

मौसम अब सिर्फ फोरकास्ट नहीं, लाइफस्टाइल चैलेंज बन चुका है

एक बड़ा hidden angle यह भी है कि भारत में मौसम तेजी से लाइफ क्राइसिस में बदल रहा है. कभी अचानक हिटवेव, कभी unseasonal rain और कभी ह्यूमिडीटी लोगों की नींद, मेंटल हेल्थ और कामकाज तक प्रभावित कर रही है.

वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग एसी पर निर्भरता से परेशान हैं, जबकि बाहर काम करने वालों के लिए दोपहर का समय जोखिम भरा होता जा रहा है. आने वाले दिनों में मौसम का यह असंतुलन और बड़ा आर्थिक असर डाल सकता है. IMD ने लोगों को सलाह दी है कि दिन में ज्यादा देर धूप में रहने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और यात्रा से पहले local weather update जरूर चेक करें.



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