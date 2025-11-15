फिटनेस पर नज़र रखने के लिए दिन-रात स्मार्टवॉच पहनते हैं? तो जान लें अपने सेहत से कैसे कर रहे आप खिलवाड़

क्या आप भी अपनी फिटनेस पर नज़र रखने के लिए दिन-रात स्मार्टवॉच पहनते हैं? असल में ऐसा करना बहुत खतरनाक होता है और बहुत से लोग इसके पीछे छिपे खतरे से अनजान हैं.

स्मार्ट दुनिया में, स्मार्टवॉच के बिना काम नहीं चलेगा. बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी के हाथों में स्मार्टवॉच देखी जा सकती है. स्मार्टवॉच के कई फायदे हैं, यही बात इन्हें इतना लोकप्रिय बनाती है. ऐसी घड़ियाँ न सिर्फ़ समय बताने के लिए, बल्कि फिटनेस ट्रैक करने और जेब में रखे मोबाइल फ़ोन को नियंत्रित करने के लिए भी स्मार्ट होती हैं. लेकिन बहुत से लोग इसके पीछे छिपे खतरे से अनजान हैं.

हाल ही में इन स्मार्टवॉच के बैंड में PFAS रसायन पाए गए हैं, जिन्हें 'फॉरएवर केमिकल्स' भी कहा जाता है. इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. यह बात अमेरिका के नॉट्रे डेम विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में कही गई है.

ज़्यादातर प्रीमियम स्मार्टवॉच बैंड फ़्लोरोइलास्टोमर से बने होते हैं. इससे बैंड टिकाऊ, लचीला और टूट-फूट से सुरक्षित रहता है. यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है. हालाँकि, एक अध्ययन में पाया गया है कि फ़्लोरोइलास्टोमर से बने स्मार्टवॉच बैंड में अन्य उत्पादों की तुलना में PFAS का स्तर ज़्यादा होता है.

PFAS 15,000 यौगिकों का एक समूह है. इनका उपयोग कई उत्पादों में पानी, गर्मी और दाग-धब्बों से बचाव के लिए किया जाता है. इन्हें हमेशा के लिए रसायन भी कहा जाता है. ये कैंसर, गुर्दे की बीमारी, यकृत की समस्याएँ, प्रतिरक्षा विकार, जन्म दोष और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर सकते हैं.

