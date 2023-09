Electrolyte Imbalance: अचानक से थकान-चक्कर या सुस्ती बॉडी में इस खास चीज की कमी का संकेत, लो बीपी से आ सकता है स्ट्रोक भी

बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम होना खतरनाक होता है. इसके संकेत शरीर में कैसे नजर आते हैं और इसके खतरे क्या हैं जान लें,

डीएनए हिंदीः दस्त, उल्टी या अत्यधिक पसीना (diarrhoea, vomiting or excessive sweating) आने के कारण इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन (Electrolyte imbalance) हो सकता है. इसके सामान्य लक्षण कमजोरी से लेकर मांसपेशियों में ऐंठन (weakness to muscle cramps) तक हो सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जानलेवा भी होता है? इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है और इससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर (stroke, heart attack and kidney failure) तक होने की संभावना तक रहती है.

दस्त, उल्टी या अत्यधिक पसीने के कारण शरीर के तरल पदार्थ का नुकसान इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का कारण बन सकता है. कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन का एक अन्य कारण गुर्दे की बीमारी के कारण होता है.

इलेक्ट्रोलाइट्स वास्तव में क्या हैं?

सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट शरीर में मुख्य इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. सोडियम और क्लोराइड आमतौर पर टेबल सॉल्ट में पाए जाते हैं, और पोटेशियम आमतौर पर फलों और सब्जियों में पाया जाता है. इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है.

कब होता है इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन

इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन तब होता है जब शरीर में तरल पदार्थ अत्यधिक पसीना, उल्टी-दस्त या कम पानी पीने के कारण कम हो जाता है.

इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के लक्षण

इलेक्ट्रोलाइट के सामान्य लक्षणों में कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन या ऐंठन, अनियमित दिल की धड़कन, भ्रम और दौरे शामिल हो सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के सबसे आम संकेतों में से एक मांसपेशियों में ऐंठन या ऐंठन है, जो काफी असहज हो सकता है. यदि आप थका हुआ या कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने की कोशिश करें क्योंकि यह आपकी ऊर्जा के स्तर को बहाल करने में मदद कर सकता है.

इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होने पर तुरंत क्या करें

इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने पर तुरंत नारियल पानी, दूध, फलों का रस और स्पोर्ट्स ड्रिंक, ओआरएस को घोल पीना शुरू कर दें, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के के बेस्ट सोर्स हैं और हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में योगदान करेंगे. संतुलित आहार और पर्याप्त पानी के सेवन से अपने इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखा जा सकता है.

इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने के टिप्स

स्वस्थ इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने के लिए उच्च सोडियम वाले खाद्य पदार्थों को सीमित करें और व्यायाम से पहले, दौरान और बाद में खूब पानी पिएं या इलेक्ट्रोलाइट लें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

