Skin Care Tips: कच्चे दूध से करें चेहरे की सफाई, सारा मेकअप और दिनभर की धूल-मिट्टी होगी साफ

Raw Milk For Skin: चेहरे की सफाई के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूध में इन चीजों में से कुछ भी मिक्स कर अच्छे से चेहरी की सफाई कर सकते हैं.

Raw Milk to Clean Face: चेहरे की गंदगी और मेकअप को साफ करने के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. कच्चे दूध की मदद से आसानी से मेकअप को रिमूव कर सकते हैं. आप दूध में इनमें से कोई भी चीज मिलाकर स्किन पर लगा सकते हैं. आइये आपको चेहरे पर दूध के इस्तेमाल के तरीकों और फायदों के बारे में बताते हैं.

चेहरे की दूध से सफाई करने के फायदे

मेकअप रिमूव करने के लिए लोग केमिकल्स वाले मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं जो स्किन के लिए हानिकारक हो सकते हैं. आप इसकी बजाय दूध का इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुंहासे, ब्लैकहेड्स खुजली और रेशेज जैसी समस्या नहीं होगी. साथ ही दूध त्वचा को नमी और पोषण प्रदान करता है.

चेहरे पर ऐसे इस्तेमाल करें कच्चा दूध

कच्चा दूध और गुलाब जल

कच्चे दूध में आप गुलाब जल मिक्स करके स्किन की सफाई कर सकते हैं. इससे गंदगी और डेड स्किन सेल्स को हटा सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच कच्चा दूध और बराबर मात्रा में गुलाब जल मिक्स करके चेहरे की सफाई करें.

कच्चा दूध और शहद

कच्चे दूध के साथ आप शहद मिक्स करके त्वचा की सफाई कर सकते हैं. एक कटोरी में दो चम्मच कच्चा दूध लें और इसमें एक चम्मच शहद मिक्स करें. कॉटन की मदद से इससे स्किन की सफाई करें.

कच्चा दूध और नींबू का रस

आप कच्चे दूध के अंदर नींबू का रस मिक्स करके अच्छे से मेकअप को रिमूव कर सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच दूध और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं. इससे चेहरे पर लगाकर स्किन की सफाई करें. यह चेहरे के दाग-धब्बे को भी कम करेगा.