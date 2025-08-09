Twitter
Advertisement
Headlines

Musical Program Shaurya Dhun: देश के वीरों को श्रद्धांजलि! स्वतंत्रता दिवस से पहले WAVES OTT पर चला म्यूजिकल प्रोग्राम ‘शौर्य धुन’

Skin Care Tips: कच्चे दूध से करें चेहरे की सफाई, सारा मेकअप और दिनभर की धूल-मिट्टी होगी साफ

ब्रेन स्ट्रोक से पहले नजर आने वाले संकेत जो देते हैं चेतावनी, इग्नोर करना बन सकता है जानलेवा

राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस, काका की दोस्त मुमताज ने खोला दिल छू लेने वाला ये राज

एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 112 रुपये में मिलेगा 'अपना घर', जानें 5 स्टार सुविधाओं से लैस ये सरकारी प्लान क्या है?

नौकरी करें या छोड़ दें? कंफ्यूज हैं तो चाणक्य नीति से जानें जॉब छोड़ने का सही वक्त क्या होता है

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल, मणिकर्ण घाटी में आई बाढ़, देशभर में भारी बारिश का IMD का अलर्ट जारी

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर, 9 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ जारी

रुकी तरक्की और कर्ज से मुक्त कर देगा ये चमकीला सफेद पत्थर, सुख-समृद्धि की होगी बरसात

Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Musical Program Shaurya Dhun: देश के वीरों को श्रद्धांजलि! स्वतंत्रता दिवस से पहले WAVES OTT पर चला म्यूजिकल प्रोग्राम ‘शौर्य धुन’

Musical Program Shaurya Dhun: देश के वीरों को श्रद्धांजलि! स्वतंत्रता दिवस से पहले WAVES OTT पर चला म्यूजिकल प्रोग्राम ‘शौर्य धुन’

Skin Care Tips: कच्चे दूध से करें चेहरे की सफाई, सारा मेकअप और दिनभर की धूल-मिट्टी होगी साफ

कच्चे दूध से करें चेहरे की सफाई, सारा मेकअप और दिनभर की धूल-मिट्टी होगी साफ

ब्रेन स्ट्रोक से पहले नजर आने वाले संकेत जो देते हैं चेतावनी, इग्नोर करना बन सकता है जानलेवा

ब्रेन स्ट्रोक से पहले नजर आने वाले संकेत जो देते हैं चेतावनी, इग्नोर करना बन सकता है जानलेवा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 112 रुपये में मिलेगा 'अपना घर', जानें 5 स्टार सुविधाओं से लैस ये सरकारी प्लान क्या है?

एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 112 रुपये में मिलेगा 'अपना घर', जानें 5 स्टार सुविधाओं से लैस ये सरकारी प्लान क्या है?

नौकरी करें या छोड़ दें? कंफ्यूज हैं तो चाणक्य नीति से जानें जॉब छोड़ने का सही वक्त क्या होता है

नौकरी करें या छोड़ दें? कंफ्यूज हैं तो चाणक्य नीति से जानें जॉब छोड़ने का सही वक्त क्या होता है

Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग

सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Skin Care Tips: कच्चे दूध से करें चेहरे की सफाई, सारा मेकअप और दिनभर की धूल-मिट्टी होगी साफ

Raw Milk For Skin: चेहरे की सफाई के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूध में इन चीजों में से कुछ भी मिक्स कर अच्छे से चेहरी की सफाई कर सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 09, 2025, 01:03 PM IST

Skin Care Tips: कच्चे दूध से करें चेहरे की सफाई, सारा मेकअप और दिनभर की धूल-मिट्टी होगी साफ

Raw Milk On Face

TRENDING NOW

Raw Milk to Clean Face: चेहरे की गंदगी और मेकअप को साफ करने के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. कच्चे दूध की मदद से आसानी से मेकअप को रिमूव कर सकते हैं. आप दूध में इनमें से कोई भी चीज मिलाकर स्किन पर लगा सकते हैं. आइये आपको चेहरे पर दूध के इस्तेमाल के तरीकों और फायदों के बारे में बताते हैं.

चेहरे की दूध से सफाई करने के फायदे

मेकअप रिमूव करने के लिए लोग केमिकल्स वाले मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं जो स्किन के लिए हानिकारक हो सकते हैं. आप इसकी बजाय दूध का इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुंहासे, ब्लैकहेड्स खुजली और रेशेज जैसी समस्या नहीं होगी. साथ ही दूध त्वचा को नमी और पोषण प्रदान करता है.

कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन

चेहरे पर ऐसे इस्तेमाल करें कच्चा दूध

कच्चा दूध और गुलाब जल

कच्चे दूध में आप गुलाब जल मिक्स करके स्किन की सफाई कर सकते हैं. इससे गंदगी और डेड स्किन सेल्स को हटा सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच कच्चा दूध और बराबर मात्रा में गुलाब जल मिक्स करके चेहरे की सफाई करें.

कच्चा दूध और शहद

कच्चे दूध के साथ आप शहद मिक्स करके त्वचा की सफाई कर सकते हैं. एक कटोरी में दो चम्मच कच्चा दूध लें और इसमें एक चम्मच शहद मिक्स करें. कॉटन की मदद से इससे स्किन की सफाई करें.

कच्चा दूध और नींबू का रस

आप कच्चे दूध के अंदर नींबू का रस मिक्स करके अच्छे से मेकअप को रिमूव कर सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच दूध और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं. इससे चेहरे पर लगाकर स्किन की सफाई करें. यह चेहरे के दाग-धब्बे को भी कम करेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 112 रुपये में मिलेगा 'अपना घर', जानें 5 स्टार सुविधाओं से लैस ये सरकारी प्लान क्या है?
एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 112 रुपये में मिलेगा 'अपना घर', जानें 5 स्टार सुविधाओं से लैस ये सरकारी प्लान क्या है?
नौकरी करें या छोड़ दें? कंफ्यूज हैं तो चाणक्य नीति से जानें जॉब छोड़ने का सही वक्त क्या होता है
नौकरी करें या छोड़ दें? कंफ्यूज हैं तो चाणक्य नीति से जानें जॉब छोड़ने का सही वक्त क्या होता है
Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग
सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग
Anti Aging Remedies: कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन
कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन
Numerology: आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?
आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE