गंदा कोलेस्ट्रॉल को इस आयुर्वेदिक जूस की गर्म तासीर मक्खन की तरह पिघला देगी, नसों में जमा गंदगी होगी साफ

Dhurandhar Trailer: मल्टीस्टारर थ्रिलर फिल्म Dhurandhar का ट्रेलर रिलीज आज, रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगे ये बड़े सितारे

मक्का-मदीना में बस एक्सीडेंट में मारे गए उमरा यात्रियों का शव भारत क्यों नहीं लाया जा सकता है?

दुनिया के वो 5 देश जहां के लोग होते हैं सबसे ज्यादा Hard Working, जानें किस पायदान पर आता है भारत

दिल्ली की वायु गुणवत्ता AQI 600 के करीब, राजधानी क्षेत्र में GRAP-4 लागू, प्रत्येक GRAP चरण के तहत प्रतिबंधों के बारे में जानें

रोहिणी आचार्य के पति समरेश सिंह के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें उनका प्रोफेशन

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Cholesterol Remedy: इस आयुर्वेदिक जूस की तासीर से मक्खन की तरह पिघलेगा नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल

शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है. लेकिन आपको हर रोज़ नियमित रूप से इस खास ड्रिंक का सेवन करना चाहिए. जिसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 18, 2025, 11:28 AM IST

Cholesterol Remedy: इस आयुर्वेदिक जूस की तासीर से मक्खन की तरह पिघलेगा नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल

warm effect of this Ayurvedic juice will melt away bad cholesterol

आजकल लोगों की जीवनशैली के कारण, रिपोर्ट मिलने पर अगर हमें गहरे काले रंग के आंकड़े न दिखें, तो हैरानी होगी. यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गतिहीन जीवन, खाने-पीने की गलत आदतें और पूरी नींद न लेना शरीर के सामने बीमारियों का घर बना रहे हैं. खासकर कोलेस्ट्रॉल तो हर घर में एक व्यक्ति में पाया जाता है. नसों में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल दिल से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है.

जब हमारे रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल बढ़ जाता है, तो यह हमारी धमनियों की दीवारों पर जमा होने लगता है और इस वजह से हमारी धमनियाँ धीरे-धीरे संकरी होने लगती हैं. इससे रक्त संचार में समस्या आ सकती है और जब हमारे हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त ठीक से नहीं मिल पाता, तो दिल का दौरा पड़ सकता है. दरअसल, कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है, जहाँ अच्छा कोलेस्ट्रॉल स्वस्थ कोशिकाओं, हार्मोन और कई अन्य चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, वहीं खराब कोलेस्ट्रॉल हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है.

ऐसे समय में, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, नसों में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है. विशेषज्ञों द्वारा बताया गया यह लहसुन का पानी इसमें मददगार साबित हो सकता है. इससे आंत के स्वास्थ्य को भी लाभ होता है. यह जानकारी डायटीशियन मनप्रीत दे रही हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से न्यूट्रिशन में मास्टर्स किया है. वह एक हार्मोन और आंत स्वास्थ्य कोच हैं और रीबूट गट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की संस्थापक और निदेशक हैं.

 लहसुन का पानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है

1-विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप रोज़ाना एक चम्मच किण्वित लहसुन का पानी पीते हैं, तो यह धमनियों को साफ़ करता है और आंतों के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है.

2-यह आंत के बैक्टीरिया को संतुलित करता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर में सूजन को कम करता है. यह पानी पेट फूलने और गैस की समस्या को कम करता है. इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है.

3-नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये धमनियों को साफ़ करते हैं और पाचन एंजाइमों के स्राव को बढ़ाने में मदद करते हैं.

4-तेजपत्ते में कई ऐसे यौगिक होते हैं जो सूजन को कम करते हैं. ये लिपिड मेटाबॉलिज़्म को बेहतर बनाते हैं और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं. तेजपत्ते पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

5-लहसुन में एलिसिन होता है. यह एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. यह रक्त प्रवाह में सुधार करता है और आंत में माइक्रोबियल संतुलन बनाए रखता है.

6-सिंधव नमक में कई ऐसे खनिज होते हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं. यह शरीर में सोडियम के स्तर को बढ़ाए बिना सूजन को कम करता है.
 
यह पानी कैसे बनाया जाता है?

एक कांच का जार लें. उसमें नींबू के 3-4 टुकड़े डालें. इसमें एक तेज पत्ता डालें. अब इसमें 8-10 लहसुन की कलियां डालें. इसमें 1 चम्मच सिंधव नमक मिलाएं. इसे 3-4 दिन तक धूप में रखें. हर दिन जार खोलें और इसे अच्छी तरह से हिलाएं. उसे प्रतिदिन 1 चम्मच लेना होगा.
 
यह पानी नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है. इसके साथ ही, उचित आहार और जीवनशैली का पालन करना भी ज़रूरी है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

