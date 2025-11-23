FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके मिर्च स्प्रे

सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Walking In Morning: सर्दियों के मौसम में सुबह सैर करनी चाहिए या नहीं? जानिए सही क्या है सही समय

लाइफस्टाइल

Walking In Morning: सर्दियों के मौसम में सुबह सैर करनी चाहिए या नहीं? जानिए सही क्या है सही समय

Walking In Morning: अक्सर कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि ठंड के मौसम में सुबह-सुबह ठंडी हवाओं के बीच सैर करना सही है या नहीं.. आइए जानें इसके बारे में...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 23, 2025, 11:07 PM IST

Walking In Morning: हेल्दी और फिट रहने के लिए रोज सैर करना बेहद जरूरी है, हर किसी के लिए यह एक आसान फिजिकल एक्टिविटी है. आमतौर पर लोग सुबह के समय या फिर शाम के समय सैर करना पसंद करते हैं. हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि ठंड के मौसम में सुबह-सुबह ठंडी हवाओं के बीच सैर करना सही है या नहीं. क्योंकि इस मौसम में  ब्लड फ्लो नॉर्मल से थोड़ा धीमा होता है और कई बार नुकसान के होने का खतरा भी बना रहता है. 

क्या हैं सैर के फायदे? 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक सैर करने से शरीर में एनर्जी बढ़ाती है और हार्ट और फेफड़ों की क्षमता मजबूत होती है. इतना ही नहीं, इस मौसम में मोटापे की समस्या को कम किया जा सकता है. साथ ही वॉक करने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मानसिक तनाव कम होता है.

सुबह की ठंडी हवा में वॉक करना कितना सही? 

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में भी सुबह वॉक करना आमतौर पर सही माना जाता है, हालांकि इस स्थिति में कुछ सावधानी बरतना जरूरी है. इस मौसम में सुबह वॉक करने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है. अगर कोई व्यक्ति अस्थमा, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज से पीड़ित है तो उसे अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए. इस मौसम में बिना गर्म कपड़े पहने या स्ट्रेचिंग किए वॉक करना मांसपेशियों में चोट या सर्दी-जुकाम की वजह बन सकता है. 

यह भी पढ़ें: Singhara Benefits: पोषण से भरपूर, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है सिंघाड़ा, ऐसे करें डाइट में शामिल

इन बातों का रखें ध्यान

सर्दियों के मौसम में हल्का गर्म कपड़े पहनें, इसके अलावा स्ट्रेचिंग जरूर करें और शुरुआत 10-15 मिनट से करें. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ठंडा हो तो अपने हाथ और पैरों को ढक कर रखें. इसके अलावा तेज वॉक करने की बजाय धीरे-धीरे शुरुआत करें.

ठंड में सुबह पानी पीना न भूलें और जरूरत पड़ने पर मास्क पहनें ताकि ठंडी हवा से गले और फेफड़ों को नुकसान न पहुंचाए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड के मौसम में सही समय पर, सही कपड़े पहन कर धीरे-धीरे वॉक करें. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
