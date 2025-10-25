Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय 

Walk in Pollution: दिल्ली समेत देश के अन्य कई राज्यों में इस समय प्रदूषण की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है. बढ़ते प्रदूषण के बीच सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है. जो लोग वॉक करने जाते हैं, उन्हें भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए..

Walk in Pollution: दिल्ली समेत देश के अन्य कई राज्यों में इस समय प्रदूषण की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है. बढ़ते प्रदूषण के बीच सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है. जो लोग वॉक करने जाते हैं, उन्हें भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. आमतौर पर सुबह की वॉक सेहत के लिए अच्छी होती है. लेकिन इस प्रदूषण की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं.

बता दें कि सुबह प्रदूषण अपने पीक पर होता है और स्मॉग की चादर बिछी होती है. इस वक्त वॉक करना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में प्रदूषण बढ़ने पर इस समय वॉक करना खतरनाक हो सकता है.

सुबह वॉक करने के नुकसान

इन दिनों प्रदूषण और ठंड की वजह से एयर क्वालिटी बेहद खराब रहती है. इस समय दिल्ली एनसीआर में हवा की जो स्थिति रहती है उसमें सुबह सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो ठंड में धुंध और स्मॉग का असर सुबह के वक्त सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए इस वक्त खुले में वॉक करने से बचें. ऐसी स्थिति में जहरीली हवाओं को फेफड़ों में जाने से बचाने के लिए सुबह के समय टहलना ठीक नहीं है.

यह भी पढ़ें: Delhi Pollution: दम घोंट रही दिल्ली की हवा, 11 सिगरेट के बराबर सांस में घुल रहा जहर, टूटा 4 साल का रिकॉर्ड!

क्या शाम को वॉक करना सही?

इस स्थिति में आप शाम को वॉक करने आप जा सकते हैं. क्योंकि दिन में धूप की वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हो जाता है. पर देर शाम जब सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता है उस वक्त भी प्रदूषण का लेवल हाई हो जाता है. ऐसे में अच्छा होगा कि आप दिन छुपने यानि सूर्यास्त होने से पहले ही अपनी वॉक कर लें. सूरज ढ़लने के बाद तापमान गिरने लगता है और प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगता है. ऐसे में देर शाम को टहलना भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है.

किस वक्त टहलना सही?

सबसे पहले तो पॉल्यूशन में आपको खुल में वॉक करने से बचना चाहिए. इस स्थिति में सुबह और देर शाम के वक्त वॉक करना ठीक नहीं है. वॉक के लिए आप दिन के वक्त जा सकते हैं, जब मौसम में गर्मी हो और धूप निकली हो. AQI चेक करके ही बाहर निकलें. इस बात का ध्यान रखें कि जहां AQI लेवल 200 से ऊपर हो तो खुले में वॉक न करें.

आप घर के अंदर ही कोई फिटनेस एक्टिविटी कर लें, यह ज्यादा सही रहेगा. वहीं अगर प्रदूषण बढ़ा है और वॉक पर जा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का फेस मास्क लगाकर जाएं, ताकि प्रदूषण से बचने में मदद मिले. वॉक पर नहीं जाना चाहते हैं तो घर में स्ट्रेचिंग, योग या फिर एरोबिक्स जैसी एक्सरसाइज करें.

डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.