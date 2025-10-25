FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय 

कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, नशे में धुत बाइक चलाता दिखा आरोपी

सिडनी वनडे के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा- 'अगले कुछ दिनों में मैं...'

Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Bihar: 'दहेज में वोट देकर बस एक बार महागठबंधन की सरकार बना दो', सपा सांसद ने मतदाओं से की अजीब अपील

Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय 

Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय

कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, नशे में धुत बाइक चलाता दिखा आरोपी

कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, नशे में धुत बाइक चलाता दिखा आरोपी

सिडनी वनडे के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा- 'अगले कुछ दिनों में मैं...'

सिडनी वनडे के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा- 'अगले कुछ दिनों में मैं...'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप

Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय 

Walk in Pollution: दिल्ली समेत देश के अन्य कई राज्यों में इस समय प्रदूषण की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है. बढ़ते प्रदूषण के बीच सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है. जो लोग वॉक करने जाते हैं, उन्हें भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 25, 2025, 07:46 PM IST

Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय 

Walk in Pollution

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Walk in Pollution: दिल्ली समेत देश के अन्य कई राज्यों में इस समय प्रदूषण की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है. बढ़ते प्रदूषण के बीच सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है. जो लोग वॉक करने जाते हैं, उन्हें भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. आमतौर पर सुबह की वॉक सेहत के लिए अच्छी होती है. लेकिन इस प्रदूषण की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं.

बता दें कि सुबह प्रदूषण अपने पीक पर होता है और  स्मॉग की चादर बिछी होती है. इस वक्त वॉक करना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में प्रदूषण बढ़ने पर इस समय वॉक करना खतरनाक हो सकता है.  

सुबह वॉक करने के नुकसान

इन दिनों प्रदूषण और ठंड की वजह से एयर क्वालिटी बेहद खराब रहती है. इस समय दिल्ली एनसीआर में हवा की जो स्थिति रहती है उसमें सुबह सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो ठंड में धुंध और स्मॉग का असर सुबह के वक्त सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए इस वक्त खुले में वॉक करने से बचें. ऐसी स्थिति में जहरीली हवाओं को फेफड़ों में जाने से बचाने के लिए सुबह के समय टहलना ठीक नहीं है.

यह भी पढ़ें: Delhi Pollution: दम घोंट रही दिल्ली की हवा, 11 सिगरेट के बराबर सांस में घुल रहा जहर, टूटा 4 साल का रिकॉर्ड!

क्या शाम को वॉक करना सही?

इस स्थिति में आप शाम को वॉक करने आप जा सकते हैं. क्योंकि दिन में धूप की वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हो जाता है. पर देर शाम जब सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता है उस वक्त भी प्रदूषण का लेवल हाई हो जाता है. ऐसे में अच्छा होगा कि आप दिन छुपने यानि सूर्यास्त होने से पहले ही अपनी वॉक कर लें. सूरज ढ़लने के बाद तापमान गिरने लगता है और प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगता है. ऐसे में देर शाम को टहलना भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. 

किस वक्त टहलना सही? 

सबसे पहले तो पॉल्यूशन में आपको खुल में वॉक करने से बचना चाहिए. इस स्थिति में सुबह और देर शाम के वक्त वॉक करना ठीक नहीं है. वॉक के लिए आप दिन के वक्त जा सकते हैं, जब मौसम में गर्मी हो और धूप निकली हो.  AQI चेक करके ही बाहर निकलें. इस बात का ध्यान रखें कि जहां AQI लेवल 200 से ऊपर हो तो खुले में वॉक न करें. 

आप घर के अंदर ही कोई फिटनेस एक्टिविटी कर लें, यह ज्यादा सही रहेगा. वहीं अगर प्रदूषण बढ़ा है और वॉक पर जा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का फेस मास्क लगाकर जाएं, ताकि प्रदूषण से बचने में मदद मिले. वॉक पर नहीं जाना चाहते हैं तो घर में स्ट्रेचिंग, योग या फिर एरोबिक्स जैसी एक्सरसाइज करें.   

डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप
Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप
Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?
Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?
Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार
Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार
डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान
डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE