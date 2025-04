रॉकी सिंह प्रसिद्ध 'रॉकी और मयूर' जोड़ी याद है न जो जगह- जगह घूम कर वहां के खाने का स्वाद चखकर आपको बताते हैं. उसमे के रॉकी तो याद ही होंगे, हां वही जो अक्सर खुद अपने भारी वजन का मजाक बनाते थे, लेकिन क्या आपने उनका नया लुक देखा है. शायद देखा हो तो पहचान नहीं सकेंगे. क्योंकि रॉकी अब पहले जैसे नहीं रहे.

जी हां, क्योंकि रॉकी सिंह ने अपना वेट जो इतना कम कर लिया है. रॉकी ने एक्स पर साझा किया है कि पिछले साल उनका वजन 134 किलोग्राम था और अब तो आप उनकी तस्वीर ही देख लें. रॉकी ने 'पहले और बाद' की तस्वीर भी एक्स पर पोस्ट की है.

34 kilos down this morning … and operation “firm up hanging skin” is almost at an end,

Only 9 kilos to go .. it's been 12 months now since I started trying …