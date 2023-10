Vitamin E For Hair: बालों को लंबा और मजबूत बनाने के लिए खाएं ये 5 फूड्स, दोगुना तेजी से होगी Hair Growth

Hair Growth Foods: डाइट में विटामिन ई से भरपूर फूड्स को शामिल कर आप तेजी से बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं.

डीएनए हिंदीः सभी लोगों चाहते हैं कि उनके बाल लंबे, मजबूत और घने हो. इसके लिए लोग तरह-तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स (Hair Growth Tips) का इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग घरेलू उपायों को अपनाते हैं. हालांकि बालों को मजबूत और लंबा (Foods For Hair Growth) बनाने के लिए डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है. डाइट में विटामिन ई (Vitamin E Rich Foods For Hair Growth) से भरपूर फूड्स को शामिल कर आप तेजी से बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं. तो चलिए आपको बालों की ग्रोथ तेज करने वाले इन फूड्स (Vitamin E Rich Foods For Long Hair) के बारे में बताते हैं.

बालों को लंबा करने के लिए खाएं ये 5 चीजें (Foods For Long Hair)

पालक

बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाना बहुत ही अच्छा होता है. अगर आप बालों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो डाइट में पालक को शामिल करना चाहिए. पालक खाने से बालों को भरपूर विटामिन ई मिलता है. इससे तेजी से बालों की ग्रोथ होती है.

हेयर ग्रोथ के लिए अंडा

बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए अंडा बहुत ही फायदेमंद होता है. डाइट में अंडा शामिल करने से अन्य स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं. रोज अंडा खाने से बालों को अंदरूनी मजबूती मिलती है. यह बालों की ग्रोथ को तेज करता है.

सूरजमुखी के बीज से बढ़ाएं बाल

सूप, सलाद, दलिया और ओट्स में सूरजमुखी के बीजों को डालकर खा सकते हैं. इन्हें खाने से बालों को पोषण मिलता है और ग्रोथ तेज होती है. आप इन बीज को स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं.

बादाम खाने से लंबे होंगे बाल

ड्राई फ्रूट्स में से बादाम ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है. यह बालों की ग्रोथ को तेज करने का भी काम करता है. रात को पानी में बादाम भिगोकर रख दें और सुबह इन बादाम को खा लें. रोजाना भीगे बादाम खाने से बालों की अच्छी ग्रोथ होगी. यह स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं.

मूंगफली बालों को बढ़ाने के लिए

मूंगफली हेयर ग्रोथ के लिए अच्छी होती है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है. आप इसे कच्चा स्नैक्स की तरह खा सकते हैं. मूंगफली को पोहे और नमकीन में मिलाकर भी खा सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

