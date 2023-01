Skin Brightening Tips: चेहरे की रंगत के लिए Vitamin C के साथ मिला लें ये चीजें, मिनटों में होगी स्किन फेयर

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: सभी चाहते हैं कि उनके चेहरे की रंगत साफ रहे और स्किन सुंदर और अच्छी दिखे. लोग स्किन की केयर (Skin Care) के लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि इन सब के बावजूद कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं. आज हम आपको विटामिन सी के पाउडर (Vitamin C Powder For Skincare) के इस्तेमाल के बारे में बताने वाले हैं. विटामिन सी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. विटामिन सी के पाउडर में इन चीजों को मिलाकर इस्तेमाल करने से आप चेहरे की रंगत को साफ (Vitamin C Powder For Fairness) कर सकते हैं और स्किन केयर (Skin Care) कर सकते हैं.

स्किन केयर के लिए विटामिन सी के साथ इन चीजों का करें इस्तेमाल (Use These Things With Vitamin C For Skincare)



शहद और विटामिन सी (Honey And Vitamin C)

शहद का विटामिन सी के पाउडर में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए. इसका इस्तेमाल करने से त्वचा की कई समस्याएं दूर होती. इसके लिए एक चम्मच विटामिन सी पाउडर में शहद मिलाएं. मिश्रण को तैयार करके स्किन पर लगाएं और करीब 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें.

एलोवेरा जेल और विटामिन सी (Aloe Vera Gel And Vitamin C)



एक कटोरी में विटामिन सी पाउडर लें और उसमें एलोवेरा जेल मिलाएं. इसे अच्छे से मिलाएं और चेहरे पर लगाएं. थोड़ी देर बाद चेहरे का साफ कर लें. ऐसा करने से आपके चेहरे की रंगत साफ हो जाएगी.

ग्लिसरीन और विटामिन सी (Glycerin And Vitamin C)

ग्लिसरीन के साथ विमानिन सी पाउडर के इस्तेमाल से भी आप स्किन संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं. इसे तैयार करने के लिए कटोरी में एक चम्मच ग्लिसरीन लें और उसमें विटामिन सी का पाउडर मिलाएं. तैयार मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें. इन उपायों के जरिए आप अपनी स्किन केयर कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

