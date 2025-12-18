Vitamin Deficiency: इम्युनिटी कमजोर और त्वचा रहती है रूखी? कहीं शरीर में इस विटामिन की कमी तो नहीं 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Vitamin Deficiency: सर्दी के मौसम में स्किन ड्राई होना, सर्दी-जुकाम की समस्या आम है. लेकिन, अगर आपको बार-बार इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसे हल्के में न लें. यह शरीर में इस विटामिन की कमी का एक संकेत हो सकता है. 

Abhay Sharma

Updated : Dec 18, 2025, 10:40 PM IST

Vitamin Deficiency: सर्दी के मौसम में स्किन ड्राई होना, सर्दी-जुकाम की समस्या आम है. लेकिन, अगर आपको बार-बार इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसे हल्के में न लें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड के मौसम में बार-बार सर्दी-जुकाम होना, त्वचा रूखी और बेजान नजर आना, मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना जैसी समस्याएं शरीर में विटामिन C की कमी के संकेत हो सकते हैं. ऐसे में इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं शरीर में विटामिन सी की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है.. 

क्या हैं शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण 

बता दें कि विटामिन सी इम्युनिटी को मजबूत बनाने और त्वचा की सेहत के लिए बेहद जरूरी है. इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और लोग आसानी से संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं. इसकी कमी गलत आहार, जंक फूड ज्यादा खाने, पाचन कमजोर होने, तनाव या अनियमित जीवनशैली की वजह से भी हो सकती है. इसलिए इनपर ध्यान देना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: Red Toes: क्यों ठंड के मौसम में लाल हो जाती हैं पैर की उंगलियां? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह 

कैसे दूर करें विटामिन सी की कमी?

इसकी कमी दूर करने के लिए प्राकृतिक स्रोतों जैसे संतरा, नींबू, कीवी, स्ट्रॉबेरी और खासकर आंवला को डाइट में शामिल किया जा सकता है. दरअसल, 'रसराज' आंवला विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है और यह इम्युनिटी बढ़ाने और त्वचा को चमकदार बनाए रखने में मददगार भी है. 

इन बातों का भी रखें ध्यान

संतुलित आहार और सही दिनचर्या अपनाएं: आयुर्वेद में विटामिन कमी को धातु क्षय और पाचन अग्नि मंदता से जोड़कर भी देखा जाता है. इसलिए विशेषज्ञ इस स्थिति में संतुलित आहार और सही दिनचर्या अपनाने की सलाह देते हैं. 

ताजे फल और सब्जियां खाएं. इसके अलावा विटामिन सी की कमी दूर करने के लिए रोजाना ताजे फल और सब्जियां खाएं. ऐसी स्थिति में एक आंवला रोज खाना काफी है. साथ ही अमरुद, शिमला मिर्च, ब्रोकोली, पपीता और टमाटर डाइट में शामिल करें.  

नोट:  हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, लक्षण संबंधित ज्यादा समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क करें और लक्षण दिखें तो ब्लड टेस्ट करवाएं. साथ ही बिना सलाह सप्लीमेंट न लें. इनपुट---आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

