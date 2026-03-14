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Banned Weapons in War: वायरस से लेकर वैक्यूम और डर्टी बम तक- युद्ध में इन 6 हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है

वायरस से लेकर वैक्यूम और डर्टी बम तक- युद्ध में इन 6 हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है

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Banned Weapons in War: वायरस से लेकर वैक्यूम और डर्टी बम तक- युद्ध में इन 6 हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है

Weapon Restrictions in Warfare: अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत दुनिया का कोई भी देश 6 तरह के हथियारों का यूज किसी भी वार में नहीं कर सकते हैं. ये 6 हथियार पूरी तरह से प्रतिबंधित और गैर कानूनी माने गए हैं. ये इतने खतरनाक बम हैं जो कई पीढ़ियों तक अपना असर कायम रखते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 14, 2026, 08:59 AM IST

Banned Weapons in War: वायरस से लेकर वैक्यूम और डर्टी बम तक- युद्ध में इन 6 हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है

 These 6 weapons in use illegal in warfare (Photo Credit-AI)

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Banned Weapons in War International Law:  आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है. कई बार युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का असर आम नागरिकों, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने कुछ हथियारों को अत्यधिक विनाशकारी मानते हुए उनके इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं.

दुनिया में कई ऐसे हथियार हैं जिनका प्रभाव इतना घातक हो सकता है कि वे पूरे शहर या आबादी को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं. इसी कारण मानवाधिकार और युद्ध संबंधी नियमों के तहत कई देशों ने इनके उत्पादन और उपयोग को सीमित या पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए संधियां की हैं. इन नियमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर United Nations और अन्य वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से लागू करने की कोशिश की जाती है, ताकि युद्ध के दौरान भी मानवीय मूल्यों की रक्षा की जा सके.

जैविक हथियार: अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक

जैविक हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें वायरस, बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है. इनका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन ये गंभीर बीमारियों को फैलाकर बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकते हैं. इतिहास में ऐसे हथियारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ने के बाद Biological Weapons Convention लागू किया गया, जिसके तहत इन हथियारों के विकास और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया. विशेषज्ञों का कहना है कि जैविक हथियारों का खतरा इसलिए भी अधिक माना जाता है क्योंकि इनका प्रभाव नियंत्रण से बाहर जा सकता है और यह सीमाओं से परे फैल सकता है.

रासायनिक हथियार: जहरीली गैसों का इस्तेमाल

रासायनिक हथियारों का उपयोग जहरीले गैसों या रासायनिक तत्वों के माध्यम से किया जाता है. इनका असर शरीर पर बेहद गंभीर होता है, जिससे त्वचा पर जलन, सांस लेने में कठिनाई और आंखों को नुकसान जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इनका बड़े पैमाने पर उपयोग पहली बार World War I के दौरान हुआ था, जब जहरीली गैसों के कारण हजारों लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने Chemical Weapons Convention के माध्यम से ऐसे हथियारों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया.

लैंडमाइन और क्लस्टर बम: युद्ध खत्म होने के बाद भी खतरा

कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनका खतरा युद्ध खत्म होने के बाद भी बना रहता है. लैंडमाइन जमीन में छिपाए गए विस्फोटक होते हैं, जो कई वर्षों तक सक्रिय रह सकते हैं और आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसी वजह से कई देशों ने Ottawa Treaty के तहत एंटी-पर्सनल लैंडमाइन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया. इसी तरह क्लस्टर बम भी बेहद विवादित हथियार हैं. इनमें एक बड़ा बम हवा में फटकर सैकड़ों छोटे बमों को फैलाता है, जो बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं.

सफेद फास्फोरस: आग और धुएं का घातक मिश्रण

सफेद फास्फोरस एक अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ है जो हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है. यह बहुत अधिक तापमान पर जलता है और घना धुआं पैदा करता है. मानव शरीर पर इसका प्रभाव बेहद गंभीर हो सकता है क्योंकि यह त्वचा से चिपककर तब तक जलता रहता है जब तक ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह बंद न हो जाए. इसी कारण युद्ध के दौरान इसके इस्तेमाल को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बहस और चिंता बनी रहती है.

डर्टी बम: रेडियोधर्मी प्रदूषण का खतरा

डर्टी बम को तकनीकी रूप से रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है. यह परमाणु बम की तरह परमाणु प्रतिक्रिया से विस्फोट नहीं करता, बल्कि साधारण विस्फोटक के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ मिलाकर बनाया जाता है. विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी धूल बड़े इलाके में फैल सकती है, जिससे लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी खतरे जैसे कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है. यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी बेहद खतरनाक हथियार मानते हैं.

अंतरराष्ट्रीय कानून क्यों जरूरी हैं

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हथियार केवल सैनिकों को ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों और पर्यावरण को भी स्थायी नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए युद्ध से जुड़े नियमों में इन पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं. अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उद्देश्य यही है कि युद्ध की परिस्थितियों में भी मानवीय मूल्यों और नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके. हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद दुनिया में समय-समय पर इनके इस्तेमाल को लेकर आरोप और विवाद सामने आते रहते हैं.

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