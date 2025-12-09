FacebookTwitterYoutubeInstagram
Virat Iconic Hairstyles: विराट कोहली का स्पाइक्ड क्विफ्स से मॉडर्न मलेट आइकॉनिक हेयरस्टाइल, हर लुक में दिखता है क्रिकेटर का निडर व्यक्तित्व 

विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट के किंग नहीं, बल्कि स्टाइल आइकन भी हैं. उनके हेयरस्टाइल का हर दौर उनके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और बदलती मानसिकता को बयां करता है. स्पाइक्ड क्विफ से लेकर मॉडर्न मलेट-फ़ेड तक हर लुक में कोहली की निडर सोच और निरंतर विकास झलकता है.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 09, 2025, 01:54 PM IST

विराट कोहली के जीवन का हर दौर एक कहानी कहता है, दृढ़ संकल्प, आत्म-अभिव्यक्ति और विकास की कहानी. चाहे वह मैदान पर गेंदबाजों पर हावी हो रहे हों या किसी फैशन इवेंट में जा रहे हों, कोहली का स्टाइल उनकी मानसिकता को दर्शाता है: तीक्ष्ण, केंद्रित और निडर. उनके शुरुआती स्पाइक्ड क्विफ्स से लेकर हाल ही में उनके मलेट-फ़ेड हेयरस्टाइल में आए बदलाव तक, हर हेयरकट में सहज सटीकता के साथ विद्रोह का एक संकेत मिला है.

आधुनिक मलेट फेड को क्या खास बनाता है?

कोहली का सबसे नया हेयरस्टाइल, मॉडर्न मलेट-फ़ेड, 80 के दशक के सिल्हूट की याद दिलाता है, लेकिन एक साफ़-सुथरे, एथलेटिक अंदाज़ के साथ. इस लुक में ऊपर की तरफ़ उठा हुआ टेक्सचर और किनारों पर एक शार्प मिड-फ़ेड है, जो बोल्ड लेकिन संतुलित है. सहजता से मिश्रित बियर्ड फ़ेड एकरूपता जोड़ता है, जिससे पूरा लुक आकर्षक और निडर लगता है. यह एक ऐसा स्टाइल है जो कोहली के मैदान पर जोश और मैदान के बाहर के आत्मविश्वास के साथ मेल खाता है.

शार्प क्विफ का चल गया था कभी ट्रेंड

एक समय था जब कोहली की नुकीली चोटी उनके नाम का पर्याय बन गई थी. टेक्सचर्ड स्पाइक्स, जेल का हल्का सा स्पर्श और साफ़ फ़िनिश, यह लुक उनके खेल की झलक था: आक्रामक लेकिन परिष्कृत. इसने भारत के नए ज़माने के क्रिकेट आइकन के रूप में उनके उदय को चिह्नित किया, जो न केवल एक स्टाइल स्टेटमेंट बल्कि एक तीक्ष्ण, महत्वाकांक्षी और अलग दिखने से बेखौफ रवैये को दर्शाता था.

कठिन हिस्सा फीका पड़ जाता है

उनके सबसे व्यवस्थित लुक्स में से, हार्ड-पार्ट फ़ेड कोहली के सबसे साफ़-सुथरे कट्स में से एक है. एक स्पष्ट लाइन पार्ट और हाई फ़ेड के साथ, यह उन प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया जो उनके सीधे-सादे व्यक्तित्व के प्रशंसक थे. यह एक ऐसा हेयरस्टाइल है जो नियंत्रण की बात करता है, उनके नेतृत्व के उस दौर का प्रतिबिंब है जब उन्होंने स्टाइल और स्कोरबोर्ड, दोनों पर कब्ज़ा जमाया था.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

