Gold Jwellery छोड़ दुल्हन ने पहनी मेहंदी वाली ज्वेलरी, यूनीक लुक देख सबका चकराया दिमाग

शादी में सोने के गहनों के बजाय एक दुल्हन ने चेहरे, कान और गले पर मेहंदी की ज्वेलरी बनवाई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि लोग इसे क्रिएटिव बता रहे हैं, पर चेहरे पर एलर्जी की चिंता के चलते इसे न दोहराने की सलाह दी गई है.

भारतीय शादियां कई रस्मों और खुशियों का माहौल लेकर आती हैं, जिनमें मेहंदी की रस्म सबसे खास होती है. आमतौर पर दुल्हनें अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती हैं. यह एक बहुत ही सामान्य बात है. लेकिन क्या आपने कभी किसी दुल्हन को ऐसी मेहंदी पहने देखा है, जिसने सोने-चांदी की ज्वेलरी को रिप्लेस कर दिया हो? एक दुल्हन का ऐसा ही अनोखा और रचनात्मक लुक सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसने सभी का ध्यान खींचा है.

वायरल वीडियो में क्या है?

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक दुल्हन ने अपनी शादी के दिन गहने पहनने के बजाय अपने शरीर पर मेहंदी से ज्वेलरी बनवा रखी है. इस दुल्हन ने केवल हाथ-पैरों पर ही नहीं, बल्कि अपने चेहरे, कान और गले पर भी मेहंदी से बेहद बारीक और आकर्षक डिज़ाइन बनवाए हैं, जो हूबहू हार, झुमके और मांग टीका जैसे दिख रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स और यूजर्स के कमेंट्स में इस अनोखी रचनात्मकता के पीछे की वजह सोने के आसमान छूते दाम को बताया जा रहा है. दुल्हन ने महंगी सोने की ज्वेलरी पहनने के बजाय, नकली ज्वेलरी को भी नजरअंदाज कर, मेहंदी से ही अपनी पूरी ब्राइडल ज्वेलरी तैयार करवा ली.

वीडियो पर लोगों के रिएक्शन

इस वीडियो को देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं. कई लोग दुल्हन की इस क्रिएटिविटी और साहस की तारीफ कर रहे हैं और इसे शादी के सीज़न का नया और बोल्ड फैशन स्टेटमेंट बता रहे हैं. वहीं, कई लोग दुल्हन की सेहत को लेकर चिंतित भी दिखे. कमेंट्स में उन्होंने लिखा है कि चेहरे और गर्दन जैसे नाज़ुक हिस्सों पर मेहंदी लगाने से स्किन एलर्जी या अन्य नुकसान हो सकता है. ज्यादातर कमेंट्स में लोगों ने मजाक में यह सवाल किया है कि जब ये मेहंदी छूटेगी या हल्की होगी, तब दुल्हन क्या करेगी?

यूनीक मेहंदी कैसे लगवाएं?

अगर आप भी अपनी शादी में कुछ अलग और यादगार करना चाहती हैं, लेकिन सेहत से समझौता नहीं करना चाहतीं, तो आपको यह जोखिम भरा प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आप सुरक्षित तरीके से यूनीक मेहंदी लगवा सकती हैं. शरीर के अन्य हिस्सों पर लगाने के बजाय, हाथों और पैरों पर ही संदेश देने वाले या बेहद जटिल और अलग डिज़ाइन तैयार करवाएं, जो अपने आप में अनूठे हों. ज्वेलरी का अहसास पाने के लिए आप मेहंदी से बाजूबंद, पायल या हाथ फूल बनवा सकती हैं. आप शरीर के सुरक्षित हिस्से पर मेहंदी टैटू भी बनवा सकती हैं. चेहरे की त्वचा बहुत नाज़ुक होती है. वहां किसी भी तरह का केमिकल या लंबे समय तक टिकने वाली बाहरी चीज लगाने से गंभीर एलर्जी या संक्रमण हो सकता है. इसलिए, चेहरे पर मेहंदी लगाने की भूल न करें.

