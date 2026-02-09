Viparita Karani Mudra: थायरॉयड से लेकर खराब पाचन तक, कई बीमारियों से मुक्ति दिलाती है ये 5 से 10 मिनट की योग मुद्रा

Viparita Karani Mudra Benefits: शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर दिन योग करना जरूरी है. योगासन भारत की प्राचीन परंपरा है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर बनी रहती है. आज हम बात करेंगे विपरीतकरणी मुद्रा के बारे में...

Viparita Karani Mudra Benefits: शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर दिन योग करना जरूरी है. योगासन भारत की प्राचीन परंपरा है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर बनी रहती है. आज हम आपको ऐसे ही एक योग मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत करने से लेकर थायरॉयड तक को नियंत्रित रखती है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं विपरीतकरणी मुद्रा के बारे में...

मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इस मुद्रा के अभ्यास से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ को गिनाते हुए विस्तार से जानकारी देता है, विपरीतकरणी मुद्रा एक ऐसी योग मुद्रा है, जिसमें पैर दीवार की तरफ ऊपर करके लेटा जाता है और शरीर को उल्टे स्थिति में रखा जाता है. यह मुद्रा प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से शरीर के विभिन्न अंगों को लाभ पहुंचाती है.

शरीर को मिलते हैं कई लाभ

एक्सपर्ट के अनुसार, इसके नियमित अभ्यास से शरीर को कई लाभ मिलते हैं. इस मुद्रा से सबसे पहले पाचन तंत्र में सुधार होता है. यह पेट के अंगों की मालिश करती है, जिससे भोजन अच्छी तरह पचता है और पाचन क्रिया मजबूत होती है. कब्ज की समस्या को दूर करने में भी यह बहुत प्रभावी है. लंबे समय तक बैठे रहने या अनियमित खान-पान से होने वाली कब्ज से राहत मिलती है, क्योंकि मुद्रा आंतों में रक्त संचार बढ़ाती है.

यह भी पढ़ें: Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद

मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह मुद्रा फायदेमंद है. अभ्यास से मानसिक सतर्कता बढ़ती है, दिमाग शांत रहता है और एकाग्रता में सुधार होता है. तनाव और चिंता कम होने से व्यक्ति ज्यादा चुस्त-दुरुस्त महसूस करता है. त्वचा और बालों के लिए भी यह खास है. विपरीतकरणी मुद्रा से त्वचा में निखार आता है, क्योंकि चेहरे और सिर में रक्त प्रवाह बढ़ने से पोषण बेहतर मिलता है. साथ ही बालों से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं, बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं.

बड़ा लाभ थायरॉयड नियंत्रण

विपरीतकरणी मुद्रा का एक और बड़ा लाभ थायरॉयड नियंत्रण है, इससे गर्दन के क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे थायरॉयड ग्रंथि बेहतर काम करती है. हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी समस्याओं में यह कारगर साबित हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसके रोजाना अभ्यास से शरीर और मन दोनों में संतुलन बना रहता है.

5-10 मिनट से शुरू करें अभ्यास

शुरुआत में 5-10 मिनट से अभ्यास करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं, गर्भवती महिलाओं, हाई ब्लड प्रेशर या गंभीर समस्या वाले मरीजों को डॉक्टर या योग विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही अभ्यास करना चाहिए. इनपुट --आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.