FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Viparita Karani Mudra: थायरॉयड से लेकर खराब पाचन तक, कई बीमारियों से मुक्ति दिलाती है ये 5 से 10 मिनट की योग मुद्रा

Viparita Karani Mudra: थायरॉयड से लेकर खराब पाचन तक, कई बीमारियों से मुक्ति दिलाती है ये 5 से 10 मिनट की योग मुद्रा

महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है? इन 2 तरीकों से इसे आसानी से रोका जा सकता है

महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है? इन 2 तरीकों से इसे आसानी से रोका जा सकता है

याद रखें ये तारीख इस दिन आकाश में खून जैसा लाल दिखेगा चांद, जानिए भारत में ब्लड मून दिखने का समय?

याद रखें ये तारीख इस दिन आकाश में खून जैसा लाल दिखेगा चांद, जानिए भारत में ब्लड मून दिखने का समय?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Viparita Karani Mudra: थायरॉयड से लेकर खराब पाचन तक, कई बीमारियों से मुक्ति दिलाती है ये 5 से 10 मिनट की योग मुद्रा

Viparita Karani Mudra Benefits: शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर दिन योग करना जरूरी है. योगासन भारत की प्राचीन परंपरा है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर बनी रहती है. आज हम बात करेंगे विपरीतकरणी मुद्रा के बारे में...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 09, 2026, 04:09 PM IST

Viparita Karani Mudra: थायरॉयड से लेकर खराब पाचन तक, कई बीमारियों से मुक्ति दिलाती है ये 5 से 10 मिनट की योग मुद्रा

Viparita Karani Mudra Benefits:

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Viparita Karani Mudra Benefits: शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर दिन योग करना जरूरी है. योगासन भारत की प्राचीन परंपरा है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर बनी रहती है. आज हम आपको ऐसे ही एक योग मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत करने से लेकर थायरॉयड तक को नियंत्रित रखती है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं  विपरीतकरणी मुद्रा के बारे में...

मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इस मुद्रा के अभ्यास से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ को गिनाते हुए विस्तार से जानकारी देता है, विपरीतकरणी मुद्रा एक ऐसी योग मुद्रा है, जिसमें पैर दीवार की तरफ ऊपर करके लेटा जाता है और शरीर को उल्टे स्थिति में रखा जाता है. यह मुद्रा प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से शरीर के विभिन्न अंगों को लाभ पहुंचाती है. 

शरीर को मिलते हैं कई लाभ  

एक्सपर्ट के अनुसार, इसके नियमित अभ्यास से शरीर को कई लाभ मिलते हैं. इस मुद्रा से सबसे पहले पाचन तंत्र में सुधार होता है. यह पेट के अंगों की मालिश करती है, जिससे भोजन अच्छी तरह पचता है और पाचन क्रिया मजबूत होती है. कब्ज की समस्या को दूर करने में भी यह बहुत प्रभावी है. लंबे समय तक बैठे रहने या अनियमित खान-पान से होने वाली कब्ज से राहत मिलती है, क्योंकि मुद्रा आंतों में रक्त संचार बढ़ाती है. 

यह भी पढ़ें: Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद

मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह मुद्रा फायदेमंद है. अभ्यास से मानसिक सतर्कता बढ़ती है, दिमाग शांत रहता है और एकाग्रता में सुधार होता है. तनाव और चिंता कम होने से व्यक्ति ज्यादा चुस्त-दुरुस्त महसूस करता है. त्वचा और बालों के लिए भी यह खास है. विपरीतकरणी मुद्रा से त्वचा में निखार आता है, क्योंकि चेहरे और सिर में रक्त प्रवाह बढ़ने से पोषण बेहतर मिलता है. साथ ही बालों से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं, बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं. 

बड़ा लाभ थायरॉयड नियंत्रण 

विपरीतकरणी मुद्रा का एक और बड़ा लाभ थायरॉयड नियंत्रण है, इससे गर्दन के क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे थायरॉयड ग्रंथि बेहतर काम करती है. हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी समस्याओं में यह कारगर साबित हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसके रोजाना अभ्यास से शरीर और मन दोनों में संतुलन बना रहता है.

5-10 मिनट से शुरू करें अभ्यास

शुरुआत में 5-10 मिनट से अभ्यास करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं, गर्भवती महिलाओं, हाई ब्लड प्रेशर या गंभीर समस्या वाले मरीजों को डॉक्टर या योग विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही अभ्यास करना चाहिए. इनपुट --आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
MORE
Advertisement
धर्म
Shani Ast: शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
Numerology: नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
MORE
Advertisement