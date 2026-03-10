Manyavar-Mohey के वेडिंग वीडियो में छाई विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की जोड़ी, आपने देखा?

वेडिंग सीजन में फैशन ब्रांड लगातार नए और भावनात्मक कैंपेन के जरिए दर्शकों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इसी कड़ी में Manyavar और Mohey ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को साथ लेकर एक नया डिजिटल अभियान लॉन्च किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा और लोकप्रियता हासिल कर रहा है.

वेडिंग इंडस्ट्री में अब केवल पारंपरिक विज्ञापन ही नहीं, बल्कि डिजिटली स्टोरीटेलिंग का तरीका भी तेजी से बदल रहा है. इसी बदलाव के बीच एथनिक वियर ब्रांड Manyavar और Mohey ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें साउथ के दो नाचीन सितारे Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna साथ नजर आ रहे हैं.

शादी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया यह अभियान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया. खास बात यह है कि इसमें आधुनिक शादी की भावनाओं और परंपराओं का संतुलित मिश्रण दिखाने की कोशिश की गई है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होते ही इस कैंपेन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगीं हैं.

क्यों खास है यह कैंपेन

इस अभियान की खासियत इसकी स्टोरीटेलिंग है. इसमें शादी को सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और उत्सव की यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया है. ब्रांड की रणनीति यह रही कि युवा दर्शकों को जोड़ने के लिए लोकप्रिय फिल्म सितारों की जोड़ी को शामिल किया जाए. इसी वजह से विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की मौजूदगी ने अभियान को और अधिक आकर्षक बना दिया. कैंपेन को डिजिटल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और आउटडोर विज्ञापनों के माध्यम से एक साथ लॉन्च किया गया, ताकि इसकी व्यूज ह्यूज अमाउंट में हो .

बेहद कम समय में तैयार हुआ पूरा प्रोजेक्ट

इस अभियान को तैयार करने में विज्ञापन एजेंसी Prachaar Communications की महत्वपूर्ण भूमिका रही. एजेंसी के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट की अवधारणा से लेकर क्रियान्वयन तक का काम बेहद कम समय में पूरा किया गया. बताया गया कि पूरी रणनीति और शूटिंग प्रक्रिया को तीन दिनों से भी कम समय में अंतिम रूप दे दिया गया. इस तेजी के बावजूद अभियान की प्रस्तुति को प्रभावशाली और सिनेमाई बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल दौर में तेज़ और रचनात्मक कंटेंट तैयार करना ही सफल ब्रांडिंग की एक बड़ी की साबित हुई है.

सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया

कैंपेन लॉन्च होते ही इंटरनेट पर इसकी चर्चा शुरू हो गई. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की तस्वीरों वाला पोस्ट कुछ ही समय में वायरल हो गया. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस पोस्ट को करोड़ों व्यूज़ मिले और लाखों लाइक्स के साथ दर्शकों ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा कीं. सेलिब्रिटी जोड़ी और शादी के भावनात्मक तत्वों के संयोजन ने इस अभियान को सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलने में मदद की.

रश्मिका मंदाना ने क्या कहा

अभिनेत्री Rashmika Mandanna ने इस अभियान को लेकर कहा कि शादियों को केवल एक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि कहानियों और भावनाओं के उत्सव के रूप में प्रस्तुत करना इस कैंपेन की खासियत है. उन्होंने बताया कि इन परिधानों में भारतीय शिल्पकला और डिजाइन की बारीकियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो उन्हें खास बनाती हैं. उनके अनुसार पारंपरिक शैली और आधुनिक फैशन का यह मिश्रण आज की पीढ़ी को आकर्षित करता है.

विजय देवरकोंडा की प्रतिक्रिया

अभिनेता Vijay Deverakonda ने काहा कि इस अभियान में रिश्तों की ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव को प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है. उनके मुताबिक कॉन्सेप्ट, संगीत और परिधान सभी ऐसे तत्व हैं जो आधुनिकता और परंपरा को एक साथ जोड़ते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि टीम के साथ काम करना एक रचनात्मक अनुभव रहा और दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि अच्छी कहानी दर्शकों तक गहराई से पहुंचती है.

ब्रांड रणनीति: आधुनिक शादियों की झलक

Vedant Modi, जो Manyavar के मुख्य राजस्व अधिकारी हैं का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य आधुनिक भारतीय शादियों की ऊर्जा और भावनात्मक माहौल को दर्शाना था. ब्रांड का मानना है कि आज की पीढ़ी परंपरा से जुड़ी रहते हुए भी आधुनिक प्रस्तुति को पसंद करती है. इसी वजह से इस अभियान में पारंपरिक भारतीय परिधान के साथ समकालीन कहानी कहने की शैली को जोड़ा गया है.

