FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NZ Head to Head: वर्ल्ड कप में भारत से कभी नहीं हारा न्यूजीलैंड, जानें टी20 में किस टीम का पलड़ा भारी

IND vs NZ Head to Head: वर्ल्ड कप में भारत से कभी नहीं हारा न्यूजीलैंड, जानें टी20 में किस टीम का पलड़ा भारी

IND vs NZ Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें फाइनल मुकाबला? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

IND vs NZ Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें फाइनल मुकाबला? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

IND vs NZ Final Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज फाइनल में किसका होगा बोलबाला? देखें अहमदाबाद में कैसी है पिच

IND vs NZ Final Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज फाइनल में किसका होगा बोलबाला? देखें अहमदाबाद में कैसी है पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी

AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी

Women’s Day: इस दिन पूरी दुनिया करती है महिलाओं को सलाम, कहीं आंदोलन तो कहीं सम्मान और फ्री लीव देकर जताते हैं प्यार

इस दिन पूरी दुनिया करती है महिलाओं को सलाम, कहीं आंदोलन तो कहीं सम्मान और फ्री लीव देकर जताते हैं प्यार

कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ

कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Vastu Shastra Tips: घर में खुला रहता है बाथरूम का दरवाजा तो हो जाए सावधान, आर्थिक तंगी का बन सकता है वजह 

वास्तु एक्सपर्ट्स का दावा है कि बाथरूम का खुला दरवाजा मुख्य द्वार के सामने होने पर नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है. यह धन हानि से लेकर बीमारी और क्लेश की वजह बनता है. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 07, 2026, 03:28 PM IST

Vastu Shastra Tips: घर में खुला रहता है बाथरूम का दरवाजा तो हो जाए सावधान, आर्थिक तंगी का बन सकता है वजह 

Vastu Shastra Tips

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

वास्तु शास्त्र में घर की एनर्जी को कंट्रोल और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने का महत्वपूर्ण विज्ञान माना जाता है. यह न सिर्फ वास्तुकला या घर बनाने तक सीमित है, बल्कि घर के हर हिस्से की स्थिति और उपयोग से जुड़ी एनर्जी को प्रभावित करता है. वास्तु विशेषज्ञों की मानें तो घर का हर कोना अपने साथ एक अलग ऊर्जा से प्रभावित होता है. अगर इन ऊर्जाओं का संतुलन बिगड़ जाए तो इसका असर घर में रहने वाले लोगों की सेहत, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर पड़ता है. इसी में घर की खिड़कियों से लेकर बाथरूम का दरवाजा तक भी शामिल है, जो वास्तुदोष प्रकट करता है. आइए जानते हैं...

फिजूल खर्ची के साथ बढ़ाता है आर्थिक तंगी

घर का बाथरूम वास्तु के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील स्थान माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार यहां जल तत्व का निरंतर प्रवाह रहता है, जो ऊर्जा को प्रभावित करता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए. माना जाता है कि अगर यह दरवाजा लंबे समय तक खुला रहता है तो घर के अन्य हिस्सों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है. यह आर्थिक तंगी लेकर फिजूल खर्चों क वजह बन सकता है. इसके अलावा घर के सदस्यों के मानसिक संतुलन और शांति पर भी इसका असर पड़ सकता है. कई वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार ऐसा होने से परिवार में तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं.

पॉजिटिव एनर्जी कंट्रोल रहती है

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर बाथरूम का दरवाजा बंद रखा जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बना रहता है. इससे पैसे, रिश्तों और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों कम करने में मदद मिलती है. वहीं जब बाथरूम का दरवाजा खुला रहता है तो सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर घर के वातावरण को कमजोर कर देती है.

साफ सफाई का रखें खास ध्यान

इसके साथ ही बाथरूम की साफ-सफाई भी बहुत जरूरी है. वास्तु के अनुसार बाथरूम के कोनों में जमा नमी, दुर्गंध और गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है. अगर इन जगहों की नियमित सफाई न की जाए तो यह घर की शांति और सकारात्मक माहौल को प्रभावित कर सकती है. यही कारण है कि वास्तु शास्त्र में स्नानघर को घर का सबसे संवेदनशील और ऊर्जा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हिस्सा बताया गया है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी
AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी
Women’s Day: इस दिन पूरी दुनिया करती है महिलाओं को सलाम, कहीं आंदोलन तो कहीं सम्मान और फ्री लीव देकर जताते हैं प्यार
इस दिन पूरी दुनिया करती है महिलाओं को सलाम, कहीं आंदोलन तो कहीं सम्मान और फ्री लीव देकर जताते हैं प्यार
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training 
4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training
Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
MORE
Advertisement
धर्म
Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
Papamochani Ekadashi 2026: मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
Meen Sankranti 2026: किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Horoscope 6 March: मिथुन और सिंह राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
MORE
Advertisement