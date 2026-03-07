Vastu Shastra Tips: घर में खुला रहता है बाथरूम का दरवाजा तो हो जाए सावधान, आर्थिक तंगी का बन सकता है वजह 

वास्तु एक्सपर्ट्स का दावा है कि बाथरूम का खुला दरवाजा मुख्य द्वार के सामने होने पर नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है. यह धन हानि से लेकर बीमारी और क्लेश की वजह बनता है.

वास्तु शास्त्र में घर की एनर्जी को कंट्रोल और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने का महत्वपूर्ण विज्ञान माना जाता है. यह न सिर्फ वास्तुकला या घर बनाने तक सीमित है, बल्कि घर के हर हिस्से की स्थिति और उपयोग से जुड़ी एनर्जी को प्रभावित करता है. वास्तु विशेषज्ञों की मानें तो घर का हर कोना अपने साथ एक अलग ऊर्जा से प्रभावित होता है. अगर इन ऊर्जाओं का संतुलन बिगड़ जाए तो इसका असर घर में रहने वाले लोगों की सेहत, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर पड़ता है. इसी में घर की खिड़कियों से लेकर बाथरूम का दरवाजा तक भी शामिल है, जो वास्तुदोष प्रकट करता है. आइए जानते हैं...

फिजूल खर्ची के साथ बढ़ाता है आर्थिक तंगी

घर का बाथरूम वास्तु के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील स्थान माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार यहां जल तत्व का निरंतर प्रवाह रहता है, जो ऊर्जा को प्रभावित करता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए. माना जाता है कि अगर यह दरवाजा लंबे समय तक खुला रहता है तो घर के अन्य हिस्सों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है. यह आर्थिक तंगी लेकर फिजूल खर्चों क वजह बन सकता है. इसके अलावा घर के सदस्यों के मानसिक संतुलन और शांति पर भी इसका असर पड़ सकता है. कई वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार ऐसा होने से परिवार में तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं.

पॉजिटिव एनर्जी कंट्रोल रहती है

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर बाथरूम का दरवाजा बंद रखा जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बना रहता है. इससे पैसे, रिश्तों और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों कम करने में मदद मिलती है. वहीं जब बाथरूम का दरवाजा खुला रहता है तो सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर घर के वातावरण को कमजोर कर देती है.

साफ सफाई का रखें खास ध्यान

इसके साथ ही बाथरूम की साफ-सफाई भी बहुत जरूरी है. वास्तु के अनुसार बाथरूम के कोनों में जमा नमी, दुर्गंध और गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है. अगर इन जगहों की नियमित सफाई न की जाए तो यह घर की शांति और सकारात्मक माहौल को प्रभावित कर सकती है. यही कारण है कि वास्तु शास्त्र में स्नानघर को घर का सबसे संवेदनशील और ऊर्जा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हिस्सा बताया गया है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

