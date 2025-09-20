जानवरों के लिए नई पहल से दवा और वैक्सीनेशन होगा आसान, पशुओं की देखभाल से ह्यूमन हेल्थ भी होगी बेहतर 

भारत में पशु-स्वास्थ्य से जुड़ी दवाओं और ज़रूरी प्रोडक्ट्स की समय पर उपलब्धता अक्सर चुनौती बनती है. इसका असर सिर्फ़ जानवरों की ही नहीं, बल्कि इंसानों की हेल्थ पर भी पड़ता है क्योंकि अगर पालतू जानवर स्वस्थ न हुए तो इंसानी सेहत को भी नुकसान हो सकता हैं.

भारत के पशु-स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं की उपलब्धता और अंतिम माइल सप्लाई लंबे समय से चुनौती बनी हुई है. इसी आवश्यकता को देखते हुए मेरठ स्थित वस्तल फार्मास्यूटिकल्स साल 2003 से पालतू जानवरों और पशुधन की नियमित देखभाल, उनकी दवाओं, वैक्सीनेशन आदि पर काम कर रही है.

वस्तल फार्मास्यूटिकल्स का संचालन मॉडल इस तरह तैयार किया गया है कि वेटरनरी क्लीनिकों तक दवाओं और आवश्यक उत्पादों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके. इससे पशुओं के उपचार और प्रिवेंटिव केयर (रोकथाम संबंधी देखभाल) में निरंतरता बनी रहेगी.

फार्मास्यूटिकल्स के फ़ाउंडर-सीईओ तरुण चौधरी बताते हैं कि पेट-सेगमेंट में डॉक्टर-केंद्रित सप्लाई और पशुधन श्रेणी में संगठित वितरण नेटवर्क के जरिए स्टॉक योजना और अनुपालन (adherence) बेहतर होता है. ग्रामीण-शहरी गलियारे में छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ऑफ़लाइन चैनलों के साथ कई ऑनलाइन मार्केटप्लेस और बी2बी प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मांग के अनुसार छोटे और बड़े—दोनों तरह के ऑर्डर पूरे किए जा सकें.

आगामी महीनों में कंपनी लीवर सपोर्ट, कोट-केयर, कैल्शियम और न्यूरो-हेल्थ जैसी श्रेणियों में नए विकल्प जोड़ने की योजना बताती है. उन्होंने बताया कि पशुधन की अच्छी हेल्थ का सीधा असर दूध, मांस और अन्य उत्पादों की क्वालिटी पर पड़ता है, जो इंसानों तक पहुंचते हैं. समय पर वैक्सीनेशन और सप्लीमेंट्स से बीमारियों का खतरा इंसानों तक कम होता है.वहीं, पालतू जानवर स्वस्थ रहेंगे तो परिवारों की इमोशनल वेल-बीइंग भी बेहतर होगी.

आने वाले महीनों में कंपनी लीवर सपोर्ट, कोट-केयर, कैल्शियम और न्यूरो-हेल्थ जैसी कैटेगरी में नए प्रोडक्ट्स भी लाने वाली है जिससे पेट्स की हेल्थ और बेहतर होगी. “जानवरों का स्वस्थ रहना सिर्फ़ उनके लिए ही नहीं, बल्कि इंसानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है. यही कारण है कि हम 2003 से क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

