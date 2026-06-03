उत्तराखंड की फेमस Valley of Flowers पर्यटकों के लिए खुली, जानें परमिट फीस, ट्रेक रूट और पूरा बजट

Valley of Flowers Uttarakhand: हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड का फेमस Valley of Flowers पर्यटकों और ट्रेकर्स के लिए खोल दिया गया है, इसे फूलों की जन्नत कहते हैं. ये जगह बेमिसाल है, आप अगर इस खूबसूरत फूलों की घाटी को करीब से देखना चाहते हैं, तो यहां का परमिट फीस, ट्रेक रूट और पूरा बजट जान लें...

Valley of Flowers Travel Guide: हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड का फेमस Valley of Flowers पर्यटकों और ट्रेकर्स के लिए खोल दिया गया है, इसे फूलों की जन्नत कहते हैं. क्योंकि समुद्र तल से लगभग 3,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी मानसून की दस्तक के साथ एक जादुई दुनिया में बदल जाती है. सर्दियों में यह घाटी पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है और हर साल नवंबर से मई के बीच भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण बंद ही रहती है. आमतौर पर 1 जून से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाता है, जो 31 अक्टूबर तक खुली रहती है. इस दौरान यहां घूमने का प्लान बनाया जा सकता है. इस घाटी की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है.

वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स में दर्ज है नाम

87 वर्ग किलोमीटर में फैला यह नेशनल पार्क वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स में भी शामिल है. यहां खिलने वाले 600 से ज्यादा प्रजातियों के फूल मिल जाएंगे. इनमें ऑर्किड्स, पॉपी, प्रिमुलस, मैरीगोल्ज और एनीमोन जैसे फूल शामिल हैं. मई से सितंबर के बीच यह पूरी घाटी रंग-बिरंगे फूलों से ढक जाती है. बता दें कि यहां कई दुर्लभ जानवर, जैसे- कस्तूरी मृग, ग्रे लंगूर, लाइम बटरफ्लाई, हिमालयी वीजल्स, हिमालयी भालू और स्नो लैपर्ड्स भी पाए जाते हैं.

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ट्रेकिंग और परमिट के लिए कैरे करें बुकिंग?

यह खूबसूरत जगह पवित्र हेमकुंड साहिब के पास है, इसलिए सभी यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पोर्टल या मोबाइल ऐप पर रिजेस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. इसके अलावा घाटी में एंट्री के लिए उत्तराखंड वन विभाग से ई-परमिट लेना होता है. इसके लिए सबसे बेस्ट है आप घांघरिया में बने फॉरेस्ट चेकपोस्ट से ट्रेक की एक शाम पहले ही ऑफलाइन परमिट ले लें, ताकि खराब मौसम या किसी देरी के कारण डेट्स लॉक न हो.

जान लें ये जरूरी बात

बताते चलें कि इसे उत्तराखंड टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, यह परमिट 3 दिनों तक वैध रहता है, इसके लिए भारतीय नागरिकों को ₹150 और विदेशी नागरिकों को ₹600 फीस देनी होगी. आप चाहें तो खुद गोविंदघाट और घांघरिया में होमस्टे या गाइड बुक करके खुद भी जा सकते हैं.

आमतौर पर लोग भरोसेमंद ट्रेकिंग एजेंसियों के जरिए गाइडेड पैकेज चुनते हैं, जिनकी कीमत ₹9,900 से लेकर ₹11,500 प्रति व्यक्ति के बीच होती है. इसमें बेस कैंप में रहना, खाना, गाइड और परमिट सब शामिल होता है.

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