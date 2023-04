White Hair Remedy: इस एक हरे पत्ते के पाउडर से सफेद बाल होंगे काले, जानिए मेहंदी के साथ इसे लगाने का सही तरीका

इस एक हरे पत्ते के पाउडर से सफेद बाल होंगे काले, जानिए लगाने का सही तरीका

डीएनए हिंदीः बढ़ती उम्र के साथ बालों का सफेद (White Hair) होना आम है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बालों में मेलेनिंन का उत्पादन कम होने लगता है, जिसकी वजह (White Hair Dye) से बाल तेजी से सफेद होने लगते हैं. लेकिन कई बार सफेद बाल सिर्फ उम्र बढ़ने पर ही नहीं होते, बल्कि कम उम्र में भी लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं. ऐसे में सफेद बालों को कलर करने के लिए लोग केमिकलयुक्त डाई का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी नुकसानदेह (Indigo Powder For White Hair) साबित होता है. दरअसल ग्रे हेयर को कवर करने के लिए बार-बार कलर डाई का इस्तेमाल आंखों, स्किन और बालों को नुकसान पहुंचाता है.

ऐसे में अगर आप भी कैमिकल बेस कलर का इस्तेमाल करते हैं तो (White Hair Home Solutions) बाल काले करने के लिए ये नेचुरल तरीका जरूर अपनाएं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में.

बालों को काला करने के लिए इंडिगों पाउडर है बेस्ट (Indigo Powder For White Hair)

सफेद बालों को काला करने के लिए इंडिगो पाउडर बेस्ट ऑप्शन है. यह खास पाउडर नील के पौधे की पत्तियों को पीसकर तैयार किया जाता है. हरे रंग के इस पाउडर से बाल डार्क ब्राउन रंग के हो जाते हैं और इसका बालों पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है.

इंडिगो पाउडर से इस तरह करें सफेद बालों को काला (How To Color Hair With Indigo Powder)

अगर आपके बालों का रंग काला है और आप ग्रे हेयर कलर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सीधे इंडिगो पाउडर बालों पर लगा सकते हैं. इसमें आपको कोई अन्य चीज मिलाने की जरूरत नहीं है. बालों को कलर करने के लिए अपने बालों की लंबाई के हिसाब से एक कांच की कटोरी में इंडिगो पाउडर लें और थोड़ा सा हल्का गर्म पानी कर उसमें इंडिगों पाउडर मिला दें. जब गर्म पानी में यह पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए. तब इस पेस्ट को 15 मिनट तक रख दीजिए और उसके बाद ग्रे हेयर पर इस्तेमाल कीजिए. इसके बाद इसे कम से कम 1 घंटे तक लगाए रखें.

लगाने के बाद बालों को ठंडे पानी से धोकर पेस्ट को अच्छे से वॉश कर लें. लेकिन ध्यान रखें कि बालों को तौलिए से सुखाते समय बहुत रगड़कर ना पोंछे बल्कि तौलिए से दबाकर पानी सोख लें और फिर बाल सूखने दें.

मेहंदी के साथ मिलाकर कर सकते हैं इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल (Indigo Powder With Henna)

वहीं अगर आपके बालों का रंग ब्राउन है तो आप मेहंदी में इंडिगो पाउडर मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए मेहंदी के साथ इंडिगो पाउडर लगाने के लिए जितनी मेहंदी लें उसमें उसका आधा हिस्सा इंडिगो पाउडर मिलाएं.

इसके लिए मेहंदी और इंडिगो पाउडर को हल्के गर्म पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर इस पाउडर को कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद बालों में अच्छी तरह से लगाएं और एक घंटा बालों पर लगाकर बालों को साफ पानी से वॉश करें.

