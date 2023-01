Glycerin For Skin Care: सर्दियों में स्किन को मॉइश्चराइज रखने के लिए ग्लिसरीन को इन चीजों के साथ करें यूज, चेहरा करेगा ग्लो

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: सर्दियों के मौसम में स्किन ड्राईनेस (Skin Dryness) की समस्या हो जाती है. स्किन ड्राईनेस (Skin Dryness) की वजह से फेस बहुत ही रूखा सूखा दिखने लगता है. लोग इस ड्राईनेस को दूर करने के लिए कई तरह के मॉइश्चराइजर, वैस्लीन और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि फिर भी स्किन ड्राईनेस (Skin Dryness) से छुटकारा नहीं मिलता है. आज हम आपको स्किन ड्राईनेस को दूर (Glycerin For Remove Skin Dryness) करने के लिए ग्लिसरीन (Glycerin For Skin Care) के इस्तेमाल के बारे में बताने वाले हैं. आपको पास के किसी भी मेडिकल स्टोर से ग्लिसरीन (Glycerin) आसानी से मिल जाएगी. आप ग्लिसरीन (Glycerin For Skin Care) का इन तरीकों से इस्तेमाल कर ड्राईनेस को दूर कर सकते हैं और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं.

ग्लिसरीन अंडा और शहद (Glycerin Egg And Honey)

स्किन ड्राईनेस को दूर करने के लिए आप ग्लिसरीन अंडे और शहद का यूज कर सकते हैं. आपको इसके लिए एक पेस्ट तैयार करना है. इस पेस्ट को तैयार करने के लिए एक बाउल में अंडे के सफेद हिस्से को निकाल लें. बाउल में एक चम्मच शहद और एक चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं. इन सभी को मिलाकर एक पेस्ट बना लें. चेहरे को गुलाबजल से अच्छे से साफ करने के बाद इस पेस्ट को अप्लाई करें. पेस्ट सूखने के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें. इस नुस्खे से आपके चेहरे की ड्राईनेस दूर हो जाएगी औक स्किन ग्लोइंग हो जाएगी.

ग्लिसरीन और नींबू (Glycerin And Lemon)

चेहरे के साथ बॉडी स्किन को माइश्चराइज करने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू के साथ ग्लिसरीन का इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच नींबू रस में एक चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं. इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बॉडी पर अप्लाई करें. इससे आपकी स्किन की ड्राईनेस दूर होगी और स्किन अच्छे से माइश्चराइज हो जाएगी.

स्किन माइश्चराइज के साथ और भी होंगे फायदे

ग्लिसरीन के इस्तेमाल से न सिर्फ स्किन माइश्चराइज होगी बल्कि स्किन में कसाव भी आएगा और झुर्रियों की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा. ग्लिसरीन कालेपन को दूर कर रंग साफ करने में भी मददगार होती है. यह स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी फायदेमंद होती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

