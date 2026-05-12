Uric Acid Alert: रोज की ये खाने-पीने की आदतें बढ़ा सकती हैं यूरिक एसिड, जोड़ों में शुरू हो सकता है दर्द

शरीर में यूरिक एसिड का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे चलने-फिरने में दिक्कत और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. आइए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों पर नज़र डालते हैं, जिनसे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर तेज़ी से बढ़ सकता है.

शरीर में यूरिक एसिड का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे चलने-फिरने में दिक्कत और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. आइए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों पर नज़र डालते हैं, जिनसे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर तेज़ी से बढ़ सकता है.

क्या सुबह उठते ही पैरों की उंगलियों में दर्द होता है? सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में चुभन महसूस होती है? कई लोग इसे उम्र या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बढ़े हुए यूरिक एसिड का संकेत भी हो सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि आजकल खराब खानपान और बैठी हुई लाइफस्टाइल के कारण कम उम्र में भी यूरिक एसिड की समस्या तेजी से बढ़ रही है. चिंता की बात यह है कि शुरुआत में यह बीमारी धीरे-धीरे असर दिखाती है, लेकिन समय रहते ध्यान न दिया जाए तो चलना-फिरना तक मुश्किल हो सकता है. अच्छी बात यह है कि खानपान और रोजमर्रा की कुछ आदतों में बदलाव करके इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

शरीर में क्यों बढ़ता है यूरिक एसिड

यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो प्यूरीन नामक तत्व के टूटने से बनता है. आमतौर पर किडनी इसे पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है, लेकिन जब शरीर में इसकी मात्रा ज्यादा बनने लगे या किडनी इसे ठीक से बाहर न निकाल पाए, तब समस्या शुरू होती है.धीरे-धीरे यह यूरिक एसिड छोटे-छोटे क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जमा होने लगता है. यही कारण है कि कई लोगों को अचानक तेज दर्द, सूजन और अकड़न महसूस होने लगती है.

रोज खाई जाने वाली ये चीजें बढ़ा सकती हैं खतरा

विशेषज्ञ मानते हैं कि कई बार हमारी रोजमर्रा की खाने की आदतें ही यूरिक एसिड बढ़ाने का बड़ा कारण बन जाती हैं. खासकर रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, ज्यादा तला-भुना खाना और कुछ समुद्री खाद्य पदार्थ शरीर में प्यूरीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं.इसके अलावा बीयर, शराब और ज्यादा मीठे कोल्ड ड्रिंक्स भी इस समस्या को तेजी से बढ़ाते हैं. फ्रक्टोज से भरपूर पैकेज्ड ड्रिंक्स शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं. यही वजह है कि अब डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं, बल्कि डाइट कंट्रोल पर भी जोर दे रहे हैं.

गाउट और किडनी स्टोन का खतरा भी बढ़ सकता है

अगर लंबे समय तक यूरिक एसिड कंट्रोल में न रहे, तो यह गाउट जैसी गंभीर समस्या का रूप ले सकता है. इसमें जोड़ों में अचानक असहनीय दर्द और सूजन होने लगती है. कई मरीजों को रात के समय दर्द ज्यादा महसूस होता है.इतना ही नहीं, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड किडनी स्टोन का कारण भी बन सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शरीर में पानी की कमी इस स्थिति को और खराब कर सकती है.

आज की लाइफस्टाइल क्यों बन रही बड़ा कारण

पहले यह समस्या बढ़ती उम्र के लोगों में ज्यादा देखी जाती थी, लेकिन अब 30-40 साल के युवाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं. लंबे समय तक बैठकर काम करना, फास्ट फूड, कम पानी पीना और वजन बढ़ना इसके पीछे बड़ी वजह माने जा रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण भी कई लोग अनजाने में इस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ दवा खाने से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल सुधारने से लंबे समय तक राहत मिल सकती है.

इन आसान आदतों से मिल सकती है राहत

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रोज पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकलने में मदद मिलती है. साथ ही डाइट में फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करना फायदेमंद माना जाता है.नियमित वॉक, हल्का व्यायाम और वजन नियंत्रित रखना भी जरूरी है. अगर किसी को बार-बार जोड़ों में दर्द या सूजन महसूस हो रही है, तो बिना देरी डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए.

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