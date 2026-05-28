जब Dementia ने धुंधली कर दीं यादें, डॉ. बशीर बद्र की पत्नी बनीं सहारा... इस कंडीशन में इमोशनल सपोर्ट कितना जरूरी?

उर्दू शायरी की दुनिया के सरताज, मशहूर शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब का आज उनके आवास में 91 वर्ष का आयु में निधन हो गया, वे लंबे समय से डिमेंशिया और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. डिमेंशिया से जूझ रहे मरीजों के लिए इमोशनल सपोर्ट कितना जरूरी होता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे...

Dr Bashir Badr- Dementia Emotional Support: उर्दू शायरी की दुनिया के सरताज, पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र साहब (Bashir Badr) का आज उनके आवास में 91 वर्ष का आयु में निधन हो गया, वे लंबे समय से डिमेंशिया और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. डिमेंशिया एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें धीरे-धीरे व्यक्ति की याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता और रोजमर्रा की चीजें याद रखने की ताकत कमजोर होने लगती है. बढ़ती उम्र में डिमेंशिया का जोखिम बढ़ जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डिमेंशिया से जूझ रहे मरीजों के लिए दवाओं के साथ इमोशनल सपोर्ट, धैर्य और लगातार संवाद बेहद जरूरी होता है. क्योंकि इस स्थिति में मरीज अपनी यादों, पहचान और भावनात्मक जुड़ाव को खोने लगते हैं. इस स्थिति में किसी करीबी का प्यार और सहयोग उनके मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाता है.

पत्नी ने यूं याद दिलाई शायरी, दिखा इमोशनल सपोर्ट का खूबसूरत रूप

डॉ. बशीर बद्र साहब और उनकी पत्नी राहत बद्र से जुड़ा यह पुराना वीडियो इमोशनल सपोर्ट का खूबसूरत रूप दिखाता है. वीडियो में उनकी पत्नी उन्हें उनकी ही मशहूर शायरी याद दिलाती नजर आई थीं. यह एक पति-पत्नी के रिश्ते की गहराई के साथ डिमेंशिया जैसी बीमारी में इमोशनल और केयरगिवर सपोर्ट की अहमियत को भी बयां करता है. डिमेंशिया की स्थिति में अपने करीबी का प्यार और सहयोग मरीज के मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाता है. यह वीडियो इसी संवेदनशील देखभाल और साथ की एक खूबसूरत मिसाल है.

क्या है डिमेंशिया?

डिमेंशिया (Dementia) कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में गिरावट आने से जुड़े लक्षणों (सिंड्रोम) का एक समूह होता है. इस कंडीशन में मरीज की याददाश्त कमजोर होने लगती है, सोचने-समझने की क्षमता कम होती है, ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है, भाषा और निर्णय लेने में परेशानी होने लगता है. आमतौर पर यह 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है. हालांकि इसे उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा नहीं माना जाता है. अल्जाइमर डिमेंशिया का सबसे सामान्य प्रकार है. बस यह जान लीजिए कि अल्जाइमर, डिमेंशिया होने का सबसे बड़ा कारण या एक प्रकार की बीमारी है.

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डिमेंशिया में इमोशनल सपोर्ट है जरूरी

डॉ. रविंद्र श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट - न्यूरोसाइंसेज, शारदाकेयर-हेल्थसिटी के मुताबिक, डिमेंशिया से जूझ रहे मरीजों को बार-बार चीजें भूलने या पहचानने में मुश्किल हो सकती है. ऐसे में कई बार परिवार के सदस्य उन्हें डांट देते हैं या उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, इसकी वजह से मरीज की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ सकती है. इस तरह के व्यवहार से मानसिक दबाव में इजाफा हो सकता है, जो उनकी स्थिति को और भी खराब कर सकती है.

इसलिए जरूरी है कि आप डिमेंशिया मरीजों के साथ नियमित बातचीत करें, उनकी पुरानी यादों को सुनें, हल्की गतिविधियों में शामिल करें और उन्हें अकेला महसूस न होने दें. इससे उनका आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलती है. कई बार सिर्फ किसी अपने का साथ और शांत व्यवहार भी मरीज के तनाव को काफी कम कर सकता है.

केयरगिवर्स की मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी

एक्सपर्ट का कहना है कि डिमेंशिया मरीजों की देखभाल करना परिवार के लिए भावनात्मक रूप से थकाने वाला हो सकता है. इसलिए केयरगिवर्स को भी मानसिक सहारे, आराम और समय-समय पर सलाह की जरूरत होती है. क्योंकि जब परिवार भावनात्मक रूप से संतुलित रहेगा, तभी मरीज की बेहतर देखभाल संभव हो पाएगी.

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