Babies Name: बेबी गर्ल और बॉय के ये यूनिक नाम बदल देंगे आपके बच्चे की किस्मत, देखें प्रभावशाली नामों की ये खास लिस्ट

बेबी गर्ल और बॉय के ये यूनिक नाम बदल देंगे आपके बच्चे की किस्मत

डीएनए हिंदी: माता-पिता अपने बच्चों का नाम बहुत ही सोच-विचार कर रखतें हैं. क्योंकि, बच्चों के नाम का असर उसके व्यक्तित्व और जीवन पर भी पड़ता है. ऐसे में हर कोई चाहता है कि वे अपने बच्चे को कोई ऐसा नाम दें, जिससे उनके बच्चे की किस्मत खुल जाए. अगर आप भी अपने बच्चे के लिए कोई ऐसा ही नाम ढूंढ रहे हैं, तो ये खास लिस्ट आपके लिए है. हालांकि, ऐसा माना जाता है कि किस्मत भगवान के हाथों में होती है. लेकिन कुछ नामों के अर्थ उन नामों को शक्तिशाली और प्रभावशाली बना देते हैं.

ऐसे में आज हम आपको उन्हीं नामों (Name Ideas) के बारे में बताने वाले हैं, तो आइए जानते हैं उन नामों के बारे में जो आपको बच्चे की किस्मत (Name Ideas For Good Luck) खोल सकते हैं..

बच्चों के नाम (Baby Name List)

तर्शः इच्छा, तमन्ना, जोर और भाग्यशाली सितारा

वियान: भरपूर, सुंदर आत्मा और जिंदगी को खुलकर जीने वाला

व्‍योह: भगवान शिव के पुत्र का नाम

अधृत: सबका साथ देने वाला, किसी सहारे की जरूरत न हो

मयंक: भाग्यशाली, शुद्ध, ईमानदार, चंद्रमा

नम: ईश्‍वर की कृपा से प्राप्‍त

दक्ष: कार्य में निपुण, पृथ्‍वी और ज्ञानी

योगन: भाग्‍यशाली व्‍यक्‍ति

रुद्रम: भगवान शिव का नाम

सुशान: सौभाग्यशाली

तान्‍या: परिवार का हिस्‍सा

त्रिशा: तमन्ना, इच्छा और प्यास

सुकन्‍या: सुंदर और गुणवान स्‍त्री

श्रीथन: सुंदर, मनोरम और भाग्‍यशाली

इलाक्षी: चमकदार आंखों वाली महिला

इशिता: इच्‍छा रखने वाला और अपनी इच्‍छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा तैयार रहने वाला

कनिष्‍का: एक प्राचीन राजा

शुभांकर: भाग्यशाली, शुभ और समृद्धि देने वाला

