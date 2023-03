Babies Name: बेटे-बेटियों के लिए चुने रामायण-वेद पुराणों से लिए गए ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 

बेटे-बेटियों के लिए चुने रामायण-वेद पुराणों से लिए गए ये यूनिक नाम

डीएनए हिंदी: बच्चों के लिए यूनिक और अच्छा नाम खोजना हर माता पिता की चाहत होती है, कई बार लोग बच्चे के जन्म से पहले ही यह काम शुरू कर देते हैं और( Vedic Names For Baby Boy And Girl) बच्चा होने के बाद तक यह खोज जारी रहती है. इसके लिए कुछ लोग करीबियों से मदद लेते हैं साथ ही गूगल भी करते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने बेटे या बेटी का ऐसा नाम रखना चाहते हैं जो हिंदी या संस्कृत में हो और जिसका कनेक्शन रामायण (Trendy Baby Name From Ramayana) वेद-पुराणों से हो तो आप यहां दिए गए लिस्ट को एक बार जरूर देखें. आप यहां ऐसे कई अक्षर के हिसाब से अपने बेटे या बेटी का नाम चुन सकत हैं, तो आइए जानते हैं इन खूबसूरत नामों के बारे में.

आरव- इस नाम का अर्थ है शांत

अभिर- जिसे डर न हो आशमान या सूर्य का बेटा

अंगद - बालि का भाई

अरिंजय - श्रीकृष्ण का बेटा

आरुष- सूरज की पहली किरण

आर्यन- आर्य योद्धा का बेटा

अभिमन्यु- अर्जुन का बेटा

चित्रांगदा - अर्जुन की पत्नी

इसके अलावा चुन सकते हैं ये नाम

अमृत, आलेख्य, अगस्त्य, अविघ्न, अवलीन, अविरल, अनमोल, अरिन, अबीर, अंशुमान , देवांक, देवर्षि, लव, कुश, प्रहस्त, सागर, संस्कार, संचित, वीर, देव, ध्रुव, निर्वैर, मृगांक, मयूर इत्यादि.

बेटियों के लिए चुने ये खास नाम

प्रणाली, अवनि, अरहा, आरोही, ईशा, इप्सिता, इशिका, कैकशी, जानकी, काव्या, महिमा, मांडवी, फाल्गुनी, राशि, रूमा, संभाविता, सृष्टितारा, वैदेही, त्रिशिरा, मृगांका, मयूरी इत्यादि नाम बेटियों के लिए चुन सकते हैं.

