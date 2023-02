Vedic Names For Baby Boys: वेद और पुराणों से चुने अपने बेबी बॉय के लिए कोई स्पेशल नाम, ये रहा यूनिक बेबी नेम लिस्ट 

वेद और पुराणों से चुने गए हैं ये नाम, देखें ये स्पेशल लिस्ट

डीएनए हिंदी: बच्चे के जन्म के बाद या पहले से ही माता-पिता समेत परिवार के अन्य सदस्य अपने घर आए नन्हें मेहमान के लिए नाम खोजना शुरू कर देते हैं. क्योंकि, हर कोई यह चाहता है कि उनके बच्चे का नाम सबसे अलग और अर्थपूर्ण हो (Baby Name With Meaning). कई लोग अपने बच्चे का नाम अपनी पसंदीदा चीज के तर्ज पर रख देते हैं. वहीं कुछ लोग पूरे विधि विधान से नामकरण संस्कार करने के बाद राशि के अनुसार बच्चे का नाम रखते हैं. ऐसे लोग अपने बच्चे का नाम ऐसा रखना चाहते हैं जो सबसे अलग हो और उस नाम में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दे. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे नाम सुझाने वाले हैं जिसे वेदों और पुराणों (Vedic Names For Baby) से लिया गया है.

अ या A से नाम (Vedic Babies Names)

अहान: सूरज उगने का समय, गणेश भगवान का एक नाम.

आकर्ष: यानी आकर्षण का केंद्र

आनन: इस नाम का अर्थ है चेहरा या झलक

आरव: इस नाम का अर्थ है ज्ञान

अर्णव: अर्णव नाम का अर्थ है समुद्र

अकुल: शिवजी का एक नाम

अमय: गणेशजी का एक नाम अगस्त्य ऋषि का एक नाम

इसके अलावा चुन सकते हैं ये नाम

साथ ही आप आचमन, अबीर, अभिर, आदर्श, आध्यत्म, अदिक्रित, आरुष, अन्वय, अक्षज जैसे नाम भी रख सकते हैं.

B अक्षर से नाम

भौमिक: अर्थात पृथ्वी के देवता

भविन: अर्थात विजेता

भास्कर: अर्थात सूर्य

भव्य: अर्थात सुंदर

भ्रमरः अर्थात भौंरा

भावार्थ: अर्थ

भुवः अर्थात आसमान

बिद्युत: अर्थात दिमाग से तेज

चुन सकते हैं ये भी नाम

इसके अलावा मलय, नक्ष, नमन, पार्थिव, प्रणय, लव, कुश, ऋदान, श्लोक, श्रेष्ठ, शौमिक, उत्कर्ष, त्रिजल, ऊर्जित, वियान, विहान, वायु, विवान, व्योम, युवराज, चिराग, दिव्य, संस्कार, शास्वत, सम्यक, दर्शित, रुद्र, दैविक, ऐश्वर्य, सौंदर्य, एकाग्र, हृदय, हृदान, हार्दिक, कविश, किआन, लक्षित, मनन आदि नाम भी चुन सकते हैं.

