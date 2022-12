Best Baby Name : शिशु के नामकरण के लिए यहां से चुनें अनकॉमन नाम, ये रही कुछ शानदार नामों की लिस्ट

Best Baby Name : शिशु के नामकरण के लिए यहां से चुनें अनकॉमन नाम

डीएनए हिंदीः बच्चे के लिए नाम ( Babies Name) खोजना सही मायने में बहुत ही कठिन टास्क होता है. हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का नाम कुछ अलग हट (Different Baby Name List) के हो और उसके नाम का मीनिंग भी सुंदर हो. अगर आप कुछ यूनिक और अनकॉमन नाम की तलाश में हैं तो आपके लिए कुछ चुनिंदा नाम की लिस्ट लाएं है.

बच्चे के आगमन जिस तरह से आपके लिए शुभ रहा है उसी तरह अपने बच्‍चे के लिए भी कोई ऐसा ही नाम चुन सकते हैं जिसका मतलब नई शुरुआत हो. लड़के और लड़कियों के लिए देखिए ये जरा लिस्ट...

विदेशों में भी इन नामों को खूब किया जाता है पसंद, आप भी अपने बेबी बॉय के लिए चुन सकते हैं यहां से कोई नाम

अवरिल : अगर आपके बेटे का नाम 'अ' अक्षर से निकला है, तो आप उसे अवरिल नाम दे सकते हैं. अवरिल नाम का मतलब होता है "खिलने" के लिए. यह नाम लैटिन भाषा से आया है.

​अवीवाः आपकी प्‍यारी-सी बेटी पर अवीवा नाम बहुत जचेगा. अवीवा हिब्रू मूल का नाम है. इस नाम का अर्थ है "वसंत ऋतु." यह समय एक नए मौसम की शुरुआत का होता है. इस प्‍यारे से नाम को आप चुन सकते हैं.

अमिल : अगर आप अपने बेबी बॉय के लिए 'अ' अक्षर से नाम देख रहे हैं तो अमिल नाम को चुन सकते हैं. अमिल नाम का मतलब होता है "आशा" या "नई शुरुआत". यह अरबी नाम बहुत लोगों को पसंद आता है.

नए साल पर नन्हें मेहमान के आने की है उम्मीद, इन 20 लेटेस्ट और ट्रेंडिंग नामों में से अपने बच्चे के लिए चुने एक नाम

​ईर्विन: बेबी बॉय का यह नाम गैलिक भाषा से आया है. ईर्विन नाम का मतलब होता है "ताजा". अपने बेटे को आप ईर्विन नाम दे सकते हैं.

अल्‍बा : आप अपनी बेटी के लिए अल्‍बा नाम चुन सकते हैं. अल्‍बा नाम स्‍पेनिश और इतालवी भाषा से है. अल्‍बा नाम का मतलब होता है "सूर्योदय" या "सुबह". सुबह एक नए दिन और नई शुरुआत का प्रतीक होती है.

​​नाविका: इस नाम को पढ़कर आपके मन में भी यह ख्‍याल जरूर आया होगा कि यह कितना खूबसूरत नाम है. नाविका हिंदू नाम है और बेबी गर्ल के लिए इस्‍तेमाल किया जाता है. नाविका नाम का मतलब होता है नया और नवीन.

​नीसा: 'न' अक्षर से शुरू होने वाला यह नाम भी आपको पसंद आ सकता है. नीसा नाम का मतलब होता है "लक्ष्य" या "शुरुआत". यह नाम ग्रीक भाषा से आया है.

बेबी के लिए चाहिए अलग हट के नाम तो अपने फेवरेट सीजन से चुनें, यूनिक नेमलिस्ट ये रही

​सहर: शायद आपको इससे खूबसूरत नाम और कोई मिल ही नहीं सकता है. सहर नाम का मतलब होता है "सुबह से ठीक पहले". यह एक अरबी नाम है लेकिन हिंदू लोग भी इस नाम को रख सकते हैं. सहर बड़ा ही प्‍यारा नाम है.

फातिहा: ये मुस्लिम नाम है. फातिहा नाम अरबी नामों की लिस्‍ट में आता है. फातिहा नाम का मतलब होता है शुरुआत, आरंभ या प्रारंभ.

​नासिमा: फातिमा की तरह नासिमा नाम भी अरबी भाषा से आया है. नासिमा नाम का अर्थ होता है "ताज़ी हवा". अगर आप मुस्लिम नाम देख रहे हैं तो नासिमा नाम को चुन सकते हैं.

Baby's Name List: अपने नन्हें बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं कोई मॉडर्न, ट्रेंडी और मीनिंगफुल नाम तो ये देखें लिस्ट

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर