Babies Name: कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते नेचर से जुड़े बच्चों के ये नाम, आप भी लें आइडिया

Baby Names inspired by Nature: अगर आप अपने बेटे या बेटी का नाम प्रकृति से जुड़ा हुआ रखना चाहते हैं तो यूनिक नामों की ये खास लिस्ट जरूर देखें..

डीएनए हिंदी: घर में बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता और परिवार के बाकी सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लोग घर आए नन्हें मेहमान के स्वागत में लग जाते हैं. साथ ही उसके लिया नाम सोचना भी शुरू कर देते हैं. ऐसे में कई लोग बच्चे का नाम अपनी मनपसंद चीजों से जुड़ा हुआ रखते हैं तो कई (Baby Names inspired by Nature) लोग भगवान या वेद पुराण से जुड़े हुए नाम रखते हैं. लेकिन, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और अपने बेटे या बेटी का नाम नेचर से जुड़ा हुआ रखना चाहते हैं तो इस खास लिस्ट को जरूर देखें. आप नेचर से प्रेरित इन यूनिक (Unique Baby Name) नामों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. ये नाम काफी अच्छे और मॉडर्न भी हैं और ये कभी आउट (Trendy Hindu Baby Name List) ऑफ ट्रेंड नहीं होते...

प्रकृति से जुड़े बच्चों के यूनिक नाम (unique Baby Names inspired by Nature)

आदित्य- सूरज

अधीरा- रोशनी

आरुषि- सूर्य की पहली किरण

अहान- दिन

अरनयम- जंगल

अंशुल- सूरज की रोशनी

अवनि- पृथ्वी

सहर- सुबह का समय

अवनेंद्र- धरती का राजा

हिरव- पृथ्वी की हरियाली

यह भी पढे़ं-चालीसा में हैं कुछ ऐसे नाम जो आपके बच्चे को करते हैं सूट, यहां है लिस्ट

माहेन- पृथ्वी

निखित- पृथ्वी, गंगा

भूपेंद्र- धरती

अकीला- धरती

भूमिका- धरती

दक्षा- पृथ्वी, सती

इरा- धरती

कुमुदा- धरती की खुशी

प्रूथा- धरती की बेटी

उर्वी- नदी

यह भी पढे़ं: अपने नन्हें बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं कोई मॉडर्न, ट्रेंडी और मीनिंगफुल नाम तो ये देखें लिस्ट

अरनव- समुद्र

अहीम- पानी

अशनीर- पवित्र जल

चेलन- गहरा पानी

जलेश- पानी का स्वामी

मेहुल- बारिश

नीर- साफ पानी

आरूवी- झरना

बिंदु- बारिश की बूंद

फुरत- मीठा पानी

कावेरी- नदी

नमीरा- पानी

तोया- पानी

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर