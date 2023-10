Babies Name: नवरात्रि के दौरान जन्मी बेटी का यहां से चुने नाम, लाडो पर बनी रहेगी मां दुर्गा की कृपा 

Babies Name: नवरात्रि के मौके पर अगर आपके घर बेटी का जन्म हुआ है तो अपने बिटिया के लिए यहां दिए गए मां दुर्गा से जुड़े नाम चुन सकते हैं.

डीएनए हिंदी: आज नवरात्रि का पर्व शुरू (Chaitra Navratri 2023) हो चुका है, नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के नौ रूपों की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. यह 9 दिन बेहद शुभ माना जाता है. ऐसे में अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है, तो आप अपनी बेटी का नाम मां दुर्गा के नामों पर रख सकते हैं (Baby Girl Name On Goddess Durga). अपनी बेटी के लिए ये अनोखा (Hindu Baby Girls Names) और खूबसूरत नाम सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा (Baby Name With Meaning)और मां दुर्गा की कृपा भी आपकी बेटी पर हमेशा बनी रहेगी.

आइए जानते हैं मां दुर्गा के कुछ नाम (Ma Durga Names) और उनके अर्थ जिन्हें आप अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं.

अनीका - एक स्त्री जो सुंदर हो और प्रतिभा से भरपूर हो.

कामाक्षी - देवी गौरी और देवी लक्ष्मी का एक नाम. इस नाम का एक अर्थ प्यार भरी आंखों वाली भी है.

मलिनी - मां दुर्गा अपने गले में जो माला धारण करती हैं उसे मलिनी कहते हैं.

नित्या - नित्या नाम का अर्थ सदैव और शाश्वत भी होता है.

यह भी पढे़ं: बेबी के लिए चाहिए अलग हट के नाम तो अपने फेवरेट सीजन से चुनें, यूनिक नेमलिस्ट ये रही

ऐशानी - यानी शक्ति का प्रतीक, ऐशानी का अर्थ शक्ति की देवी ही होता है.

अन्विथा - देवी दुर्गा का एक नाम, इस खूबसूरत और अनोखे नाम को बेटी को दिया जा सकता है.

अपराजिता - वह जिसे पराजित ना किया जा सके.

गयाना - इस नाम का अर्थ है वह जो ज्ञान का अवतार है. देवी दुर्गा का यह नाम बिटिया के लिए बेहद अच्छा रहेगा.

यह भी पढे़ं: Babies Names: बेहद यूनिक हैं लड़के-लड़कियों के ये 40 नाम, बार-बार पुकारने का करेगा मन

गिरीशा - पहाड़ों पर शासन करने वाले को गिरीशा कहा जाता है. यह नाम भी बेटी को बेझिझक दिया जा सकता है.

साधिका - इस नाम का अर्थ होता है प्राप्त करने वाला.

शक्ति - यह नाम साक्षात देवी दुर्गा का प्रतीक है और बेटी को यह नाम बिना किसी दोराय दिया जा सकता है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.