Unhealthy Food For Skin: पिंपल्स, डार्क स्पॉट और झुर्रियां से भर गया है चेहरा तो खाना छोड़ दें ये 5 चीजें

Aman Maheshwari | Updated: Jul 07, 2023, 08:32 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः अक्सर हमारी स्किन (Skin Care) पर बाहरी कारणों से प्रभाव पड़ता है. धूप, पानी और धूल-मिट्टी स्किन (Skin Care) को नुकसान पहुंचाती है. कई बार ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हमारी स्किन (Skin Care) के नुकसान का कारण बनते हैं. हालांकि हमारा खान-पान भी स्किन को प्रभावित करता है. रोजाना में खाने वाली कई चीजें हमारी स्किन को नुकसान (Eating Tips For Skin Care) पहुंचाती है ऐसे में हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए. अगर आपको पिंपल्स, डार्क स्पॉट, झुर्रियों आदि समस्या का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में आपको कई खाने की चीजों (Eating Tips For Skin Care) से दूरी बना लेनी चाहिए. यह फूड्स आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपको किन चीजों को खाने से परहेज (Unhealthy Food For Skin) करना चाहिए.

स्किन प्रॉब्लम से हैं परेशान तो आज ही खाना छोड़ दें ये 5 चीजें (Unhealthy Food For Skin)

1. तली हुई चीजें

तली हुई चीजें जैसे समोसा और पकोड़ा खाने में भले ही अच्छे हो लेकिन यह स्किन को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं. तली हुई चीजें स्किन के लिए हानिकारक होती हैं. ज्यादा तेल और नमक खाने से दाद, स्किन ड्राईनेस और कई समस्याएं होने लगती हैं.

खून में घुले यूरिक एसिड की एक-एक बूंद बाहर कर देगा ये शर्बत, जोड़-जोड़ से टूटेगा क्रिस्टल

2. शराब और कोल्ड ड्रिंक्स

सादा कोल्ड ड्रिंक्स में सोडा होता है. यह कोल्ड ड्रिंक्स और शराब दोनों ही स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं. यह शरीर को डीहाइड्रेट करती है और स्किन का ग्लो कम करती हैं. शराब पीने से स्किन ड्राई हो जाती है.

3. मसालेदार खाना

तली हुई चीजों की तरह ही मसालेदार खाना भी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन यह स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है. ज्यादा मसाले खाने से स्किन की समस्याएं होने लगती हैं. स्किन केयर के लिए आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए.

यूरिक एसिड को शरीर से बाहर कर देंगे ये 10 फूड, जोड़ों के दर्द के लिए नहीं होगी दवा की जरूरत

4. फास्ट फूड

सभी फास्ट फूड और रेडी-टू-ईट यानी पैकेट वाले खाने खाना स्किन के लिए नुकासदेय होता है. पैकेट बंद नूडल्स, मांस, सूप जैसी चीजों को कभी भी नहीं खाना चाहिए. बर्गर और पिज्जा जैसी चीजें भी त्वचा के लिए अच्छी नहीं होती हैं.

5. मीठी चीजें

मीठा खाना स्किन के लिए इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है लेकिन ज्यादा मीठा खाना स्किन को नुकसान पहुंचाता है. ऐसे में आपको चीनी. चॉकलेट और आइस्क्रीम, केक आदि का कम सेवन करना चाहिए. ज्यादा शक्कर स्किन के संक्रमण को बढ़ाती है. इससे खुजली, दाद, त्वचा में सूखेपन की समस्या होती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.