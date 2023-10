Ullu App और गंदी बात फेम गहना वशिष्ठ पोर्नोग्राफी में फंस चुकी हैं, एक्ट्रेस को 4 बार आ चुका है कार्डिएक अरेस्ट

गंदी बात और उल्लू ऐप की गई वेब सीरीज में काम कर चुकीं गहना वशिष्ठ को एक नहीं 4 बार कार्डिएक अरेस्ट आ चुका है.

डीएनए हिंदीः ऑल्ट बालाजी वेब सीरीज (Alt Balaji Web Series) के गंदी बात (Gandi Baat) अपनी बोल्डनेस का तड़का लगाने वाली गहना वशिष्ठ (Gehana Vasisth) पोर्नोग्राफी (Pornography) ममाले में अरेस्ट तक हो चुकी हैं. अपने इंस्टाग्राम पर बोल्ड तस्वीरें और वीडियो (Bold Pictures and Videos) पोस्ट कर हमेशा सनसनी में रहने वाली गहना एक नहीं कई बीमारियों से जूझ रही हैं (Gehna is Battling Many Diseases).

गहना अस्थमा की भी मरीज हैं और उन्हें एक नहीं करीब 4 बार कार्डिएक अरेस्ट आ चुका है. पिछली बार जब कार्डिएक अरेस्ट आया था तो वह लंबे समय तक वेंटिलेटर भी रहीं थीं.

मड आइलैंड में अपनी अपकमिंग वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान ही गहना वशिष्ठ को कार्डिक अरेस्ट आया था. बता दें कि गहना को ये चौथा कार्डिएक अरेस्ट था और इसके पीछे उनकी एक गंभीर बीमारी वजह बनी थी. उनके डॉक्टरों का कहना था कि गहना 48 घंटे से शूटिंग कर रही थीं और बिना खाएं उनकी ये हालत हुई थी, क्योंकि वह डायबिटीज मरीज थी, इसलिए उनका शुगर लेवल भूखे रहने से बहुत ज्यादा हाई हो गया था. वह केवल एनर्जी ड्रिंक ले रही थीं और इससे उनके सिस्टम में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गया था.

क्या होता है डायबिटीक कीटोएसिडोसिस

डायबिटीक केटोएसिडोसिस डायबिटीज की वो गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर केटोन्स नामक उच्च स्तर के रक्त एसिड का उत्पादन होने लगता है. तब ये एसिड मस्तिष्क और मस्तिष्क क्षेत्र में पहुंच जाता है जिससे कार्डियक अरेस्ट आता है. इस दौरान हार्ट की मांसपेशियों में पोटेशियम और कैल्शियम कम हो जाता है और तब कार्डिएक अरेसट आता है. ऐसे में जान जाने का खतरा बहुत होता है.

इंसुलिन नहीं बन पाता शरीर में

ये स्थिति तब विकसित होती है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है और अन्य दवाओं के सेवन के कारण स्थिति और खराब हो जाती है. अचानक से पल्स रेट और बीपी कम होने लगता है.

गहना को दिए गए थे बिजली के झटके

गहना को कार्डिएक अरेस्ट आने पर सीपीआर कार्डियो.पल्मोनरी रिससिटेशन और एक बिजली का झटके भी दिए गए थे.

टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में बराबर खतरा

हाइपरग्लेसेमिया टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में ही खतरनाक होता है और जान जाने का खतरा बना रहता है. हाइपोग्लाइसीमिया यानी जब शरीर में अचानक से श्ुगर बेहद ज्यादा हो जाता है. गहना के साथ भी ऐसा ही हुआ था लगातार भूखा रहने से वह हाइपरग्लेसेमिया हो गई थीं और इससे उनके ब्रेन एडिमा हाइपोक्सिया और अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ था.

