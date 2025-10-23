FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम

भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम

हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच

IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी

अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

वेदांत वर्मा की प्रशांत किशोर से मुलाकात ने बढ़ाया सस्पेंस, क्या बदलेगा कुम्हरार का सियासी समीकरण?

क्या होता है कार्बाइड गन जिससे दीवाली पर 14 बच्चों की आंख की रोशनी चली गई, 150 से ज्यादा घायल

कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा

Chhath Puja 2025: इस दिन है छठ पूजा, जानें इसकी तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

भारत में फ्लाइट्स में बैन होंगे पावर बैंक, बड़ा फैसला लेने की फिराक में है DGCA

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम

अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम

हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच

हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच

IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी

IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम

भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम

कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा

कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा

Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा

Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच

दुनियाभर में Stress, Anxiety And Depression बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है. इन समस्याओं को लेकर अक्सर लोग खुल कर बात नहीं कर पाते हैं, न ही कोई इसपर खास ध्यान देता है. लेकिन, डिप्रेशन के साथ जीना कैसा होता है, एक वीडियो के जरिए लोगों को सच दिखाने की कोशिश की है यूक्रेनियन एक्ट्रेस तानिया गालाखोवा ने...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 23, 2025, 07:34 PM IST

हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच

Ukrainian Actress Tania Galakhova, Tania Galakhova, What Is Depression.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Living With Depression: शरीर को जब भी स्वस्थ रखने की बात होती है तो आमतौर पर हमारा ध्यान हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के उपायों पर जाता है. इस स्थिति में आमतौर पर लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में ही सोचते हैं. लेकिन, क्या ये संपूर्ण पैमाना है? नहीं.. अक्सर लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर तो खूब चर्चा करते हैं पर मानसिक स्वास्थ्य को जाने-अनजाने अनदेखा कर देते हैं और ये एक बड़ी वजह है कि मानसिक समस्या वैश्विक स्तर पर तेजी से उभरती हुई देखी जा रही है.

दुनियाभर में Stress, Anxiety And Depression बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है. इन समस्याओं को लेकर अक्सर लोग खुल कर बात नहीं कर पाते हैं, न ही कोई इसपर खास ध्यान देता है. लेकिन, फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना जरूरी है. क्योंकि खराब मानसिक स्वास्थ्य के साथ जीना एक जंग बन जाता है. 

Ukrainian Actress ने दिखाया सच 

एक बार इंसान अगर डिप्रेशन या किसी भी अन्य मेंटल हेल्थ समस्या की जद में आ जाए तो उसकी जिंदगी आसान नहीं रह जाती है.  डिप्रेशन के साथ जीना कैसा होता है, एक वीडियो के जरिए लोगों को सच दिखाने की कोशिश की है यूक्रेनियन एक्ट्रेस तानिया गालाखोवा (Tania Galakhova) ने, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो में एक्ट्रेस ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे डिप्रेशन एक इंसान की जिंदगी को जहन्नुम बना देता है. इसको लेकर अब उनकी खूब तारीफ हो रही है. इसके अलावा अब लोग भी डिप्रेशन से जुड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: Depression Symptoms: बेहद खतरनाक होता है 'डिप्रेशन में चले जाना, मिलते हैं ऐसे संकेत, तुरंत करें पहचान

हर दिन एक जंग है 

वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे इंसान खाते-पीते, नहाते-धोते, उठते-बैठते, काम और घर पर कैसे डिप्रेशन से जूझता है और डिप्रेशन से जूझने वालों की दिनचर्या कैसी होती है. डिप्रेशन एक मिनट के लिए भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है. एक्ट्रेस ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि खुद के अंदर झांको और खुद को पहचानो तो डिप्रेशन सच में है, आपको महसूस नहीं हुआ. 

लोगों ने की सराहना 

इस वीडियो में शरीर से चिपके हुए काले कपड़ों में दिख रहा शख्स एक डिप्रेशन की भूमिका में है और वो एक्ट्रेस के एक-एक पल से चिपका हुआ है, यह दिखाता है कि हम डिप्रेशन से जरा भी दूर भी नहीं हैं. इस पर अब यूजर्स ने एक्ट्रेस की सराहना करते हुए काफी कमेंट्स पोस्ट किए हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम
भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम
कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा
कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा
Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा
Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा
ODI में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड
ODI में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड
अमीर बनने के लिए सिर्फ सेविंग नहीं, अपनाएं इन्वेस्टमेंट के ये 5 जरूरी नियम
अमीर बनने के लिए सिर्फ सेविंग नहीं, अपनाएं इन्वेस्टमेंट के ये 5 जरूरी नियम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE