हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच

Living With Depression: शरीर को जब भी स्वस्थ रखने की बात होती है तो आमतौर पर हमारा ध्यान हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के उपायों पर जाता है. इस स्थिति में आमतौर पर लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में ही सोचते हैं. लेकिन, क्या ये संपूर्ण पैमाना है? नहीं.. अक्सर लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर तो खूब चर्चा करते हैं पर मानसिक स्वास्थ्य को जाने-अनजाने अनदेखा कर देते हैं और ये एक बड़ी वजह है कि मानसिक समस्या वैश्विक स्तर पर तेजी से उभरती हुई देखी जा रही है.

दुनियाभर में Stress, Anxiety And Depression बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है. इन समस्याओं को लेकर अक्सर लोग खुल कर बात नहीं कर पाते हैं, न ही कोई इसपर खास ध्यान देता है. लेकिन, फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना जरूरी है. क्योंकि खराब मानसिक स्वास्थ्य के साथ जीना एक जंग बन जाता है.

Ukrainian Actress ने दिखाया सच

एक बार इंसान अगर डिप्रेशन या किसी भी अन्य मेंटल हेल्थ समस्या की जद में आ जाए तो उसकी जिंदगी आसान नहीं रह जाती है. डिप्रेशन के साथ जीना कैसा होता है, एक वीडियो के जरिए लोगों को सच दिखाने की कोशिश की है यूक्रेनियन एक्ट्रेस तानिया गालाखोवा (Tania Galakhova) ने, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

The Ukrainian actress Tania Galakhova portrayed what it's like to live with depression 😢pic.twitter.com/RFw5tPNyPG — Interesting things (@awkwardgoogle) October 14, 2025

इस वीडियो में एक्ट्रेस ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे डिप्रेशन एक इंसान की जिंदगी को जहन्नुम बना देता है. इसको लेकर अब उनकी खूब तारीफ हो रही है. इसके अलावा अब लोग भी डिप्रेशन से जुड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं.

हर दिन एक जंग है

वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे इंसान खाते-पीते, नहाते-धोते, उठते-बैठते, काम और घर पर कैसे डिप्रेशन से जूझता है और डिप्रेशन से जूझने वालों की दिनचर्या कैसी होती है. डिप्रेशन एक मिनट के लिए भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है. एक्ट्रेस ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि खुद के अंदर झांको और खुद को पहचानो तो डिप्रेशन सच में है, आपको महसूस नहीं हुआ.

लोगों ने की सराहना

इस वीडियो में शरीर से चिपके हुए काले कपड़ों में दिख रहा शख्स एक डिप्रेशन की भूमिका में है और वो एक्ट्रेस के एक-एक पल से चिपका हुआ है, यह दिखाता है कि हम डिप्रेशन से जरा भी दूर भी नहीं हैं. इस पर अब यूजर्स ने एक्ट्रेस की सराहना करते हुए काफी कमेंट्स पोस्ट किए हैं.

