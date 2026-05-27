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16 दिन में 2 ग्रहण! अगस्त में सावन की अमावस्या और पूर्णिमा पर लगेगा सूर्य-चंद्र ग्रहण, क्या इसे अशुभ संकेत मानते हैं?

मई की तपती गर्मी के बीच ज्योतिष में एक ऐसा बदलाव हुआ है, जिसे कई लोग आर्थिक और करियर के लिहाज से खास मान रहे हैं. 25 मई को सूर्य ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है. मान्यता है कि यह वही समय होता है जब धरती पर नौतपा की शुरुआत होती है और गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ने लगती है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 27, 2026, 10:49 AM IST

16 दिन में 2 ग्रहण! अगस्त में सावन की अमावस्या और पूर्णिमा पर लगेगा सूर्य-चंद्र ग्रहण, क्या इसे अशुभ संकेत मानते हैं?

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लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि उन राशियों की भी हो रही है जिनके लिए यह गोचर नई नौकरी, आर्थिक लाभ और सामाजिक पहचान के संकेत लेकर आया माना जा रहा है. खास बात यह है कि इस बदलाव का असर केवल धन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता पर भी दिखाई दे सकता है.

रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश क्यों माना जाता है खास?

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, सरकारी क्षेत्र, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का कारक माना जाता है. वहीं रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र कहा जाता है, जो सुख, आकर्षण और भौतिक सुविधाओं से जुड़ा माना जाता है.

जब सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो कई राशियों के लिए इसका असर करियर और आर्थिक मामलों में दिखाई देने लगता है.

ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि यह समय उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो लंबे समय से नौकरी में बदलाव, प्रमोशन या बिजनेस ग्रोथ का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि इसके साथ धैर्य बनाए रखना भी जरूरी माना गया है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव कई बार अहंकार और जल्दबाजी भी बढ़ा सकता है.

वृषभ राशि वालों को मिल सकती है पहचान और पद

सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि के लोगों के आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है. लंबे समय से अटके कामों में गति आने के संकेत माने जा रहे हैं.

ऑफिस में आपकी बातों को गंभीरता से लिया जा सकता है और नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आ सकती है. सरकारी क्षेत्र, प्रशासन या राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय खास माना जा रहा है.

आर्थिक स्थिति में सुधार और आय बढ़ने की संभावना भी बन सकती है. कई लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का मौका मिल सकता है. सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में नए अवसर मिलने की संभावना रहेगी.

कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक राहत का समय

कर्क राशि के लोगों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में राहत देने वाला माना जा रहा है. अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है या आय के नए स्रोत बन सकते हैं.

जिन लोगों का काम प्रॉपर्टी, पानी, डेयरी, पेय पदार्थ या तरल चीजों से जुड़ा है, उन्हें विशेष लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है.

परिवार में भी माहौल बेहतर हो सकता है और किसी पुराने तनाव से राहत मिलने के संकेत हैं. एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इस दौरान कई लोगों की ऐसी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं जिनका इंतजार लंबे समय से था.

सिंह और कन्या राशि वालों के लिए करियर में बदलाव के संकेत

सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय करियर में नई दिशा देने वाला माना जा रहा है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

ऑफिस में काम की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है. यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

वहीं कन्या राशि के लोगों के लिए भाग्य का साथ मजबूत माना जा रहा है. विदेश से जुड़े काम, नई नौकरी या बिजनेस की शुरुआत के लिए यह समय सकारात्मक माना जा रहा है.

धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. गुरु या किसी अनुभवी व्यक्ति से मिला मार्गदर्शन भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

वृश्चिक राशि वालों को साझेदारी में मिल सकता है फायदा

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह गोचर रिश्तों और साझेदारी के मामलों में अच्छा माना जा रहा है. बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ मिलने के संकेत हैं.

वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बेहतर हो सकता है. जो लोग लंबे समय से किसी सरकारी काम या कानूनी प्रक्रिया में अटके हुए थे, उन्हें राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है.

समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और लोगों के बीच आपकी छवि मजबूत हो सकती है. हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस दौरान गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

 क्यों यह गोचर सिर्फ राशिफल नहीं, मानसिकता से भी जुड़ा माना जा रहा है?

ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि सूर्य का गोचर केवल घटनाओं का संकेत नहीं देता, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करता है.

यही वजह है कि कई लोग इस समय को नई शुरुआत, करियर प्लानिंग और बड़े फैसले लेने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं. हालांकि यह भी सच है कि सिर्फ ग्रहों के भरोसे बैठने के बजाय मेहनत, सही समय पर फैसला और व्यवहारिक सोच भी उतनी ही जरूरी है. क्योंकि आखिरकार अवसर तभी फायदा देते हैं जब इंसान उन्हें पहचानने और पकड़ने के लिए तैयार हो.
 

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