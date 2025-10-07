Diabetes का पता लगाने के लिए 2 बार क्यों लिया जाता है Blood Sample, जानिए इसके पीछे की वजह

आमतौर पर डायबिटीज की जांच के लिए डॉक्टर दो बार ब्लड सैंपल लेते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्यों डायबिटीज की जांच के लिए 2 बार लिया जाता है ब्लड सैंपल... आइए जानें इसके पीछे की वजह?

Diabetes: डायबिटीज की बीमारी इन दिनों लोगों में तेजी से बढ़ रही है, यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर में शुगर (ग्लूकोज़) का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है. अगर यह समस्या लगातार बनी रहे तो गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. इस स्थिति में इसे सही तरह से पहचानना जरूरी होता है, ताकि समय पर इलाज शुरू किया जा सके और जटिलताओं से बचा जा सके.

आमतौर पर डायबिटीज की जांच के लिए डॉक्टर दो बार ब्लड सैंपल लेते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्यों डायबिटीज की जांच के लिए 2 बार लिया जाता है ब्लड सैंपल... आइए जानें इसके पीछे की वजह?

डायबिटीज में 2 बार क्यों किया जाता है ब्लड टेस्ट?

दरअसल, किसी व्यक्ति का शुगर लेवल पहली बार जांच में अधिक आता है. इस स्थिति में डॉक्टर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह परिणाम केवल अस्थायी न हो. क्योंकि कई बार तनाव, थकान, किसी संक्रमण या हाल ही में खाए गए भोजन के कारण भी ब्लड शुगर अस्थायी रूप से बढ़ा हुआ देखा जा सकता है.

ऐसे में दोबारा सैंपल लेने से यह पक्का किया जाता है कि शुगर का स्तर लगातार ऊंचा है या नहीं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों बार रिपोर्ट में शुगर स्तर अधिक आता है, तो यह डायबिटीज का स्पष्ट संकेत होता है.

डायबिटीज का स्टेज

आमतौर पर डॉक्टर फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट (खाली पेट शुगर), पोस्टप्रांडियल टेस्ट (खाने के दो घंटे बाद शुगर), या HbA1c टेस्ट (तीन महीनों का औसत शुगर स्तर) कराने की सलाह देते हैं, जिससे पता चलता है कि शरीर इंसुलिन को ठीक से उपयोग कर रहा है या नहीं.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक दो बार ब्लड सैंपल लेने का उद्देश्य केवल पुष्टि करना नहीं होता, बल्कि यह भी समझना होता है कि डायबिटीज किस स्तर पर है. यानी शुरुआती अवस्था (प्रिडायबिटीज) पर है या फिर पूरी तरह विकसित डायबिटीज. इस स्थिति में एक्सपर्ट्स सही इलाज और जीवनशैली में बदलाव की सलाह दे सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

