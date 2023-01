Gardening Tips: पौधों पर लग रहे कीड़े तो करें बस ये काम, हरा-भरा हो जाएगा आपका बगीचा

पौधों पर लग रहे कीड़े तो करें बस ये काम, हरा-भरा हो जाएगा आपका बगीचा

डीएनए हिंदी: लोग अपने घरों में पौधे तो रख लेते हैं लेकिन इनकी सही देखभाल नहीं कर पाते हैं. इसी वजह से पौधे सूख जाते हैं. अगर घर के बगीचे या बालकनी में हरे-भरे की वजाय सूखे पौधे रखे हो तो इनसे घर सुंदरता बढ़ने की वजाय घटने लगती है. अगर आपके घर में रखे पौधे भी मुरझा गए हैं तो आज हम आपको गार्डनिंग की जो टिप्स (Gardening Tips) बताने वाले हैं वह आपके काम आएंगी. आप इनके जरिए पौधों को हरा बनाएं रख सकते हैं. कई बार लोग पौधे को ज्यादा मात्रा में पानी देते रहते हैं जबकि कई पौधों की पानी सोखने की क्षमता कम होती है. आज हम आपको पौधों को हरा-भरा रखने और उनकी सही से देखभाल करने के कुछ आसान टिप्स (Best Gardening Tips) बताने वाले हैं.

गार्डनिंग के इन टिप्स को अपनाने से हरे-भरे रहेंगे पौधे (Plants Will Remain Green With These Gardening Tips)

मिट्टी की कर लें जांच

गार्डनिंग करने से पहले आपको मिट्टी की जांच करनी चाहिए क्योंकि पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. अक्सर मिट्टी में घोंघे और कई प्रकार के कीड़े होते हैं यह कीड़े पौधों को खाकर नष्ट कर देते हैं. पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए मिट्टी में अंडे के छिलकों का चूरा बनाकर डालना चाहिए. इससे मिट्टी में मौजूद कीड़े खत्म हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें - Gardening Mistakes: खरीद के लाते ही कुछ समय में सूखने लगते हैं पौधे? जानिए क्या होती है गलती

पौधों की काट-छांट भी हैं जरूरी

पौधों के जल्दी और ज्यादा बढ़ने के लिए जरूरी है कि उनकी समय-समय पर काट-छांट की जाएं. पौधे के बढ़ने पर उसके सूखे और पीले पड़ गए पत्तों को अलग कर देना चाहिए. इससे पौधे को अच्छी ग्रोथ मिलती है और पौधे जल्दी बढ़ते हैं.

फिटकरी का पानी

फिटकरी को पानी में घोल लें और इसे पौधों के उपर छिड़क दें. इससे कीड़े भी मरेंगे और पौधे जो खराब हो रहे थे ठीक होने लगेंगे.

हल्दी का छिड़काव करें

पोधों पर कीड़े लगने लगें तो हल्दी पाउडर का छिड़काव उनपर कर दें. चाहें तो इसमे नमक मिला लें. इससे कीड़े छड़ कर गिर जाएंगे.

विनेगर का करे छिड़काव

एक लीटर पानी में आप 5 एमएल व्हाइट विनेगर मिलाकर स्प्रे बॉटल में डाल लें और कीड़े जिस पौधे पर लग रहे उसकर छिड़काव करें. सुबह और शाम के समय तब करें जब सूरज न हो.

नीम के पानी से पत्तियों को खराब होने से बचाएं

मक्खी, मच्छर जैसे छोटे-छोटे कीड़े पौधे की पत्तियों को खाकर खराब कर देते हैं. पौधों को इस समस्या से बचाने के लिए नीम की पत्तियों को उबालें. नीम के इस पानी को पौधे के गमलों में डालें इससे पौधों को खाने वाले कीड़े और बग्स खत्म हो जाते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.