Hair Care Tips: बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं तुलसी के पत्ते, डैंड्रफ-खुजली और सफेद बालों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

डीएनए हिंदीः तुलसी के पौधे के कई लाभ (Tulsi Benefits) होते हैं. तुलसी के धार्मिक से लेकर स्वास्थ्य तक के लिए कई महत्व (Tulsi Benefits) होते है. तुलसी के एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद (Tulsi Benefits For Hair Care) होते हैं. इतना ही नहीं तुलसी स्किन के साथ ही बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद (Tulsi Benefits For Hair Care) होती है. तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करने से बालों की डैंड्रफ, खुजली और समय से पहले सफेद होने की समस्या दूर होती है. तुलसी बाल बढ़ाने और बालों को घना (Tulsi For Hair Growth) करने में भी लाभकारी होती है. तो चलिए आपको बालों के लिए तुलसी के इस्तेमाल के बारे में बताते हैं.

बालों के लिए ऐसे इस्तेमाल करें तुलसी (Tulsi Benefits For Hair Care)

तुलसी का हेयर मास्क

बालों के लिए तुलसी का हेयर मास्क बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. यह हेयर मास्क बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. तुलसी के पत्तों को पीसकर स्कैल्प पर लगाने के लिए पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को उंगलियों से बालों की स्कैल्प पर मसाज करें. करीब 40 मिनट बाद बालों को धो लें.

तुलसी और दही का इस्तेमाल

बालों को लंबा करने और डैंड्रफ-खुजली जैसी समस्या को दूर करने के लिए तुलसी और दही का हेयर मास्क बनाकर लगाना चाहिए. कटोरी में दो चम्मच दही और थोड़े से तुलसी के पत्तों से इस हेयर मास्क को बनाकर आप अप्लाई कर सकते हैं. इसे बालों पर लगाने के 30 से 40 मिनट बाद हटा देना चाहिए.

तुलसी और नारियल का दूध

दो चम्मच नारियल के दूध में 6-7 तुलसी के पत्तों को पीसकर मिला लें. इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद पींस लें और आधे घंटे के लिए बालों पर लगाकर छोड़ दें. इसके बाद बालों को धो लें. इस तरह बालों पर तुलसी के पत्तों को अप्लाई करने से आपके बाल लंबे होने लगेंगे.

