Milawat Masala Kaise Check Kare: रसोई में कई मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. मार्केट में मिलने वाले इन मसालों में कई तरह की मिलावट की जाती है. कई मसालों में मिलावट रहती है. ऐसे में ये मसाले सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर आप भी मसालों की मिलावट की जांच करना चाहते हैं तो यहां बताए तरीकों को अपना सकते हैं.

यहां बताई टिप्स से आप 5 तरह के मसालों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं. इससे आप आसानी से असली-नकली मसालों की पहचान कर सकते हैं. आइये आपको इन पांच मसालों की मिलावट की जांच (How to Check Spices for Adulteration) करने के तरीकों के बारे में बताते हैं.

ऐसे करें मसालों की मिलावट की जांच

साबुत जीरा

जीरे की शुद्धता को जांचने के लिए जीरे को अपने हाथों में रगड़ें. अगर असली जीरे से आपके हाथ गंदे नहीं होंगे. जीरा नकली होगा तो यह काला अवशेष छोड़ता है.

लाल मिर्च पाउडर

लाला मिर्च की शुद्धता की जांच के लिए इसे पानी पर डालें. शुद्ध असली लाल मिर्च पाउडर पानी पर तैरेगा और धीरे-धीरे नीचे जाएगा. नकली लाल मिर्च पाउडर पानी में तुरंत नीचे बैठ जाएगा.

हल्दी पाउडर

पानी में हल्दी पाउडर डालने पर नकली हल्दी तुरंत नीचे बैठ जाएगी. इससे पानी का रंग हल्का पीला हो जाएगा. असली हल्दी पाउडर पानी में तैरेगी और धीरे-धीरे नीचे चली जाएगी.

हींग

हींग काफी महंगा मसाला है. मार्केट में नकली हींग बहुत बिकती है. नकली हींग की जांच के लिए इसे जलती हुई मोमबत्ती पर रखें. असली हींग जल जाएगी और नकली हींग नहीं जलती है.

काली मिर्च

काली मिर्च की शुद्धता की जांच के लिए इसके दानों को पानी में डालें. असली काली मिर्च पानी में नीचे बैठ जाएगी. जबकि, नकली काली मिर्च पानी तैरती रहेगी. इस तरह आप नकली काली मिर्च की जांच कर सकते हैं.

