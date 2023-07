Best Babies Names: फूलों पर भी रख सकते हैं अपने बच्चों का नाम, यहां देखें कुछ हटकर नामों की लिस्ट

Baby Names Flower: आप अपने बेबी गर्ल या बॉय का नाम फूलों के तर्ज पर रखना चाहते हैं तो एक बार ये लिस्ट जरूर देखें. बेहद ही खूबसूरत हैं ये नाम

डीएनए हिंदी: Unique Flower Name For Girl And Boy - हर कोई अपनी फूल सी बच्ची या बेटे का नाम सुंदर और यूनीक रखना चाहते हैं. ऐसे में अगर आप भी घर आई नन्हीं कली और बेबी बॉय का नाम सोच रहे हैं (Unique Baby Names) तो आज हम आपको कुछ ऐसे नामों के बारे में बताने वाले हैं, जो फूलों की तरह बेहद खूबसूरत हैं. आप अपने बच्चों का नाम फूलों पर रख सकते हैं. बता दें कि आज कल लोग अपनी लड़कियों और लड़कों का नाम फूलों पर रखना पसंद भी कर रहे हैं (Unique Modern Trendy Names Of Baby). ऐसे में पेरेंट्स को इन नामों के बारे में पता होना चाहिए. आज हम आपको कुछ ऐसे ही नामों के बारे में बता रहे हैं. तो चलिए जानते हैं फूलों के तर्ज पर आप अपनी नन्हीं कली व बच्चे के लिए कौन-से नाम (Some Flower Girl And Boy Names) चुन सकते हैं, यहां देखें यूनिक नामों की लिस्ट.

फूलों पर लड़कियों के नाम (Unique Flower Baby Girls Latest Trending Names)

लड़कियों के नाम

अमारा : सदाबहार

अयाना : सुंदर फूल

एलिसा : विवेकशील

अतिरा : खुशबूदार

काश्नी : फूल

गनिका : चमेली का फूल

ब्लॉसम : फूल का खिलना

जीनिया : घरेलू फूल जो एनर्जी से जुड़ा हुआ है

जारा : उजागर

युतिका : पुष्प की बहार

यास्मीन : चमेली का फूल

अरली : कुसुम

शमीरा : चमेली के फूल का एक प्रकार

सायली : सफेद रंग का नाजुक फूल

सायी : महिला साथी के रूप में एक फूल

रूही : आत्मा तक पहुंचने वाली

निलोफल : कमल के फूल से लिया गया नाम

इसके अलावा चुन सकते हैं ये खास नाम

फूली, सदाबहार, अनिचम, सुगंधित, सुगंधा, सुगंध, अबोली, अंगारिका, चेतना, चित्रभानु, पुष्प, देबस्मिता, खूशबू, अथिर, मंजरी, फ्लोरिया, शुभिका, माला, गुलाबो, गुलनाज, हेजल, लुनाशा, मालती, जूही, जैस्मीन, पंखुड़ी, केतकी, कली, कुमुद, कुसुम, आकृति, शिवली, रेहाना, रोज़, समरीना

लड़कों के नाम (Unique Flower Baby Boy Latest Trending Names)

आरोन : अनोखा

अलार्क : कमल की शुद्धता के समान

केतक : सुगंधित पौधा

अंकुर : कलियां

कंवल : कमल का फूल

अरमान : तमन्ना

अरविंद : प्यार

गुलदीप : गुलाब का दीपक

गुलज़ार : फूलों का बाहार

शिमुल : एक सुंदर फूल

कमलेश : जो सभी कमल के फूलों का देवता है

मंदार : विशाल

मीराब : स्वर्ग का फूल

मृणाल : कमल का फूल

नलेश : ब्रह्मांण में सभी फूलों का राजा

नीरज : कमल का फूल

उदय : नीले रंग का कमल से सीधा संबंध

शरद : सफेद कमल का फूल

सूर्यकांत : उजागर

