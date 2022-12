Babies Names: अपने बेबी के लिए ढूंढ रहे हैं 'B' से कोई यूनिक और ट्रेंड्री नाम, तो यहां देखें लिस्ट

अपने बेबी के लिए ढूंढ रहे हैं 'B' से कोई यूनिक और ट्रेंड्री नाम, तो यहां देखें लिस्ट

डीएनए हिंदी: B Letter Hindu Baby Girls Or Boy Latest Trending Names- सनातन धर्म में बच्‍चे के जन्‍म के बाद उसके जन्म की तिथि, समय और नक्षत्र को देख कर ज्योतिष बच्चे का नाम का पहला अक्षर बताते हैं. जिसके आधार पर बच्चे का नाम चुना जाता है. ऐसे में माता-पिता के साथ साथ घर परिवार के सभी सदस्य घर आए नन्हें मेहमान के लिए यूनिक (Unique Baby Names) और अर्थपूर्ण नाम सर्च करने लग जाते हैं(Baby Names With Meanings). क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का नाम सबसे अलग हो. ऐसे में नामकरण के लिए अगर आपके बच्चे का नाम अंग्रेजी के 'B' और हिंदी 'ब' या 'भ' अक्षर से निकला है (B Letter Baby Name), तो आज हम आपको कुछ ऐसे नाम बताने जा रहे हैं. जो आपको बेहद पसंद आएगा. तो चलिए जानते हैं 'B' अक्षर से शुरू होने वाले बेबी बॉय और गर्ल के लेटेस्ट व ट्रेंडी नाम(Unique Modern Trendy Names Of Baby)..

'B' अक्षर से शुरू होने वाले बेबी बॉय और गर्ल का नाम

बानी : ज्यादातर पेरेंट्स को लड़कियों के लिए बानी नाम बहुत पसंद आता है. इसका अर्थ होता है पृथ्‍वी और धरती.

बिनिता : संस्‍कृत भाषा से लिए गए इस नाम का अर्थ होता है- 'सूर्य की पहली किरण'.

बैदेही : यह नाम पुराणों से लिया गया है. इसके अलावा माता सीता को बैदेही के नाम से भी जाना जाता है.

बनीत : आप अपनी बेटी के लिए ये नाम भी चुन सकते हैं. बनीत नाम का अर्थ होता है गले लगाना और आलिंगन करना.

भाविका : यह नाम अंग्रेजी के 'B' अक्षर से शुरू होता है और हिंदी के 'भ' ऐसे में आप अपनी बेटी का नाम भाविका भी रख सकते हैं. इसका मतलब होता है खुशी से व्‍यक्‍त करना, अच्छा व्यवहार या योग्य.

भार्गवी : अंग्रेजी के 'B' से शुरू होने वाले इस नाम को भी लोग काफी पसंद करते हैं. इस नाम का अर्थ होता है देवी और सुंदर. इसके अलावा मां दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती को भी भार्गवी कहते हैं.

भाविश : यह नाम लड़कों के लिए बहुत पसंद किया जाता है. जिसका अर्थ होता है भविष्य, भगवान, अस्तित्‍व, सर्वोच्च.

भुविक : अगर आपके बेटे का नाम ‘B’ से निकला है तो आप उसका नाम भुविक रख सकते हैं. इस नाम का अर्थ होता है स्वर्ग और दिव्‍य रूप.

भाव्‍यांश : आप अपने बेटे का नाम भाव्‍यांश भी रख सकते हैं. इसका अर्थ होता है बड़ा हिस्सा, विशाल और विस्‍तृत.

भुवन : लड़कों के लिए यह नाम काफी चलन में है. इस नाम का अर्थ होता है महल, तीन लोकों में से एक, घर, मानव और दुनिया.

बद्री : ज्यादातर लोग इस नाम को निकनेम में इस्तेमाल करते हैं. इस नाम का अर्थ है शुभ रात्रि. इसके अलावा भगवान विष्‍णु को बद्री के नाम से जाना जाता है.

बासु : बासु नाम का अर्थ होता है धनवान, अमीर और समृद्ध. इसके अलावा सूर्य देव को भी बासु के नाम से जाना जाता है.

भागेश : आप अपने बेटे को भागेश नाम भी रख सकते हैं. इस नाम का अर्थ होता है समृद्धि और धन के देवता.

इसके अलावा 'B' से शुरू होने वाला ये नाम भी हैं खास

बबीता, बछेंद्री, बालविकर्णिका, बंदना, बनिता, बरखा, बावन्या, बीणा, भाग्यश्री, भैरवी, भानवी, भानुप्रिया, भास्करी, बिदिशा, बिंदिया, बिपाशा, बिशाखा

