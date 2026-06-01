दूध छोड़ने का ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन क्या यह सही है? नकली दूध और बदलती आदतों के बीच सेहत पर मंडरा रहा बड़ा खतरा

Is it okay to give up milk?; एक समय था जब घर में सुबह की शुरुआत दूध से होती थी. आज कई लोग बिना किसी मेडिकल कारण के दूध को अपनी डाइट से बाहर कर रहे हैं. कुछ लोग दूध के नकली होने तो कुछ दूध के नुकसान को देखते हुए मिल्क प्रोडक्ट से दूरी बना रहे हैं, लेकिन क्या दूध न लेना सही है अगर दूध शुद्ध है तो भी?

सोशल मीडिया पर नई-नई डाइट, प्लांट-बेस्ड ड्रिंक्स और फिटनेस ट्रेंड्स के बीच दूध को लेकर भ्रम भी बढ़ा है. दूसरी तरफ बाजार में मिलावटी और नकली दूध की खबरें लोगों का भरोसा कमजोर कर रही हैं. ऐसे में वर्ल्ड मिल्क डे (World Milk Day) पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दूध से दूरी बनाना सही फैसला है, या फिर असली खतरा दूध नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता है?

एक गिलास दूध सिर्फ पेय नहीं, पूरे पोषण का पैकेज है

दूध को लंबे समय से संपूर्ण आहार के रूप में देखा जाता रहा है. इसकी वजह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व हैं. एक सामान्य गिलास दूध शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी12, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है. यही कारण है कि डॉक्टर और पोषण विशेषज्ञ इसे संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं.

आज जब लोग महंगे हेल्थ सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर खरीद रहे हैं, तब भी दूध अपेक्षाकृत सस्ता और आसानी से उपलब्ध पोषण स्रोत बना हुआ है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जिन परिवारों की पहुंच महंगे पोषण उत्पादों तक नहीं है, उनके लिए दूध अभी भी सबसे व्यावहारिक विकल्पों में से एक है.

किसे सबसे ज्यादा जरूरत है दूध की?

हर व्यक्ति की जरूरत अलग हो सकती है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए दूध विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. बच्चों और किशोरों को हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों के विकास के लिए पर्याप्त कैल्शियम और प्रोटीन चाहिए. यही उम्र भविष्य की हड्डियों की मजबूती तय करती है.

गर्भवती महिलाओं के लिए दूध कई आवश्यक पोषक तत्वों का स्रोत हो सकता है. वहीं बढ़ती उम्र के लोगों में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बुजुर्गों के लिए भी दूध महत्वपूर्ण माना जाता है. खिलाड़ियों, जिम जाने वालों और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को मांसपेशियों की रिकवरी और ताकत बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसमें दूध मददगार हो सकता है.

दूध छोड़ने का ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है?

शहरी युवाओं के बीच दूध छोड़ने की कई वजहें सामने आती हैं. कुछ लोग वजन बढ़ने के डर से इसे छोड़ते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स से प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ लोग डेयरी उत्पादों को पूरी तरह बंद करने वाली डाइट अपना लेते हैं.

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को लैक्टोज इनटॉलरेंस या डॉक्टर द्वारा बताई गई कोई विशेष समस्या नहीं है, तो केवल ट्रेंड के आधार पर दूध छोड़ना सही नहीं माना जा सकता. अक्सर लोग दूध तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी जगह उतना ही कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन देने वाला विकल्प अपनी डाइट में शामिल नहीं कर पाते. इसका असर धीरे-धीरे शरीर पर दिखाई देने लगता है.

मिलावटी और नकली दूध कैसे बन रहा है बड़ा खतरा?

दूध से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक मिलावट है. कई मामलों में दूध में पानी मिलाना तो आम बात है, लेकिन कुछ जगहों पर सिंथेटिक या नकली दूध बनाने के लिए डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च और अन्य रसायनों के इस्तेमाल की खबरें भी सामने आती रही हैं.

यही वजह है कि लोगों के मन में दूध को लेकर डर पैदा होता है. असली समस्या दूध नहीं, बल्कि उसकी शुद्धता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि उपभोक्ताओं को भरोसेमंद स्रोत से दूध खरीदना चाहिए और गुणवत्ता को लेकर सतर्क रहना चाहिए. दूध की शुद्धता सुनिश्चित करना उतना ही जरूरी है जितना उसका सेवन करना.

नकली दूध शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकता है?

मिलावटी या नकली दूध सिर्फ पोषण की कमी नहीं पैदा करता, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है. ऐसे दूध में मौजूद हानिकारक रसायन पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पाचन संबंधी समस्याएं और एलर्जी जैसी परेशानियां पैदा कर सकते हैं. लंबे समय तक खराब गुणवत्ता वाला दूध पीने से किडनी, लिवर और शरीर के अन्य अंगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने का जोखिम बढ़ सकता है. सबसे ज्यादा चिंता बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर होती है, क्योंकि इन वर्गों का शरीर मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है.

असली सवाल दूध नहीं, उसकी गुणवत्ता है

वर्ल्ड मिल्क डे के मौके पर यह समझना जरूरी है कि दूध को लेकर बहस का केंद्र सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि दूध पीना चाहिए या नहीं. असल मुद्दा यह है कि लोगों तक शुद्ध और सुरक्षित दूध पहुंचे. क्योंकि एक गिलास शुद्ध दूध बच्चों की बढ़ती हड्डियों, युवाओं की ताकत और बुजुर्गों की सेहत के लिए निवेश की तरह काम कर सकता है, जबकि नकली दूध वही गिलास बीमारी का कारण भी बन सकता है. यानी दूध छोड़ने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या समस्या दूध में है, या फिर उस दूध की गुणवत्ता में जो हमारे गिलास तक पहुंच रहा है.

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