Treadmill Bad for Knees: क्या ट्रेडमिल घुटनों के लिए हानिकारक है? किसे इस मशीन से रहना चाहिए दूर

Is Treadmill Bad for Knees

डीएनए हिंदीः गलत मुद्रा में ट्रेडमिल पर दौड़ने या लंबे समय तक ट्रेडमिल का उपयोग करने से घुटने की समस्या हो सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है हां. घुटने कण्डरा और स्नायुबंधन से जुड़े (knees are connected by tendons and ligaments) होते हैं और ये संरचनाएं नाजुक होती हैं. किसी भी तरह की चोट से आपका चलना-फिरना मुश्किल हो सकता है. कई बार एक्सरसाइज करते हुए भी इनके चोटिल होने की संभावाना होती है. कुछ लोगों के लिए जिम में ट्रेडमिल से भी घुटने में दर्द होने लगता है. घुटने के कैप के पीछे दर्द (pain behind knee cap)होता है.

ज्यादातर लोग जो नियमित रूप से ट्रेडमिल का उपयोग करते हैं, उनके मन में यह सवाल होता है कि क्या यह उनके घुटनों के लिए हानिकारक है या नहीं. बाहर दौड़ने से भी कई प्रकार की घुटने की चोट लग सकती है, लेकिन जब हम ट्रेडमिल का उपयोग करते हैं, तो संभावना अधिक होती है.इसलिए ट्रेडमिल पर चलने या दौड़ने से पहले आपको डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए, खासकर अगर आपको घुटने में दर्द है. यहां, हम आपके घुटनों को नुकसान पहुंचाए बिना ट्रेडमिल का उपयोग करने की कुछ सावधानियों के बारे में बता रहें.

1. घुटने के सहारे का प्रयोग करें

यदि आप घुटने के दर्द से पीड़ित हैं तो ट्रेडमिल का उपयोग करने से पहले, घुटने को सपोर्ट करने वाले कैप उपयोग करें. घुटनों को सहारा देने से आप बिना दर्द के जोड़ों को हिला सकेंगे क्योंकि घुटने के आसपास की मांसपेशियां तंग रहेंगी.

2. घड़ी पर नजर रखें

लंबे समय तक ट्रेडमिल का इस्तेमाल करना घुटनों के लिए अच्छा अभ्यास नहीं है. जान लें कि किसी भी चीज की अति करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. 30 से 45 मिनट से ज्यादा ट्रेडमिल का यूज बिलकुल न करें. ट्रेडमिल पर तीस मिनट से अधिक लगातार दौड़ना या चलना अच्छा अभ्यास नहीं है क्योंकि यह आपके जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालेगा

3. न करें ट्रे़डमिल पर ये गलती

काफी लोग ट्रेडमिल में चलते वक्त रेलिंग या हैंडल को होल्ड करते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो ये आदत छोड़ दें. ट्रेडमिल में चढ़ते या उतरते वक्त रेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, न कि उसमें चलते या दौड़ते वक्त. इससे आपके घुटने पर जर्क लग सकता है.

4. अच्छी मुद्रा बनाए रखें

ट्रेडमिल पर चलने और दौड़ते समय बॉडी पॉश्चर सही रखें. बहुत ज्यादा बेंड यानी आगे की न झुकें. इससे घुटने के दर्द का अनुभव होगा.आप अपने निचले शरीर पर जितना अधिक दबाव डालते हैं वह घुटने के दर्द का कारण बनता जाता है.

5. निचले शरीर को मजबूत बनाना

अपने घुटनों को मजबूत करने के लिए आपको अपने निचले शरीर को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए. यह निर्धारित करने के लिए कि आपके लिए कौन सा समाधान सबसे उपयुक्त है, आपको किसी विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट या शारीरिक फिटनेस ट्रेनर से बात करनी चाहिए.

ट्रेडमिल का उपयोग करने से किसे बचना चाहिए?

अगर आपका वेट बहुत है तो आपके लिए ट्रेडमिल नहीं.

ऑस्टियोपोरोसिस, घुटने/जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोग

पीठ की जटिलताओं वाले लोग

सपाट पैर वाले या घुटनों के बल चलने वाले लोग

यदि आपके घुटने की सर्जरी हुई है तो ट्रेडमिल का उपयोग करने से बचें

एक अंतिम नोट ...

ट्रेडमिल पर चलना आपके घुटनों के लिए बुरा है या नहीं, यह आपके चिकित्सक द्वारा आपकी चिकित्सीय स्थिति पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जा सकता है. ट्रेडमिल पर व्यायाम करने से पहले, डॉक्टर से परामर्श करना ज़रूरी है, खासकर यदि आप घुटने की समस्या से पीड़ित हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.