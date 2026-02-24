FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

CUET UG 2026 के उम्मीदवारों को राहत, NTA ने फिर से खोला एप्लीकेशन पोर्टल

CUET UG 2026 के उम्मीदवारों को राहत, NTA ने फिर से खोला एप्लीकेशन पोर्टल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह

Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह

मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

ट्रेन में बिखेरा चिप्स, फिर पिता ने 2 साल के बेटे से ही साफ करवाया फर्श, सोशल मीडिया पर हो रही Parenting Style की तारीफ 

Parenting or Civic Sense: हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है, इस वीडियो में 2 साल का एक बच्चा ट्रेन की फर्श पर बिखरे चिप्स को समेटता हुआ नजर आ रहा है. इस एक छोटी सी घटना में बड़ी सीख छिपी है. आइए जानें क्या है पूरी स्टोरी...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 24, 2026, 06:31 PM IST

ट्रेन में बिखेरा चिप्स, फिर पिता ने 2 साल के बेटे से ही साफ करवाया फर्श, सोशल मीडिया पर हो रही Parenting Style की तारीफ 

Parenting Style or Civic Sense: Viral video

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Parenting Style or Civic Sense: हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है, इस वीडियो में 2 साल का एक बच्चा ट्रेन की फर्श पर बिखरे चिप्स को समेटता हुआ नजर आ रहा है. इस वायरल वीडियो के पीछे एक बड़ी सीख है, जिसे हर माता-पिता को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए. दरअसल, ये वीडियो ट्रैवल व्लॉगर दीपक समल (Deepak Samal) ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है.  इस वीडियो में उनके छोटे बेटे ने ट्रेन में चिप्स गिरा दिए, जिसे उन्होंने एक सीख देने का मौका बना लिया.  

बिखरे चिप्स को खुद साफ करने या ट्रेन स्टाफ पर छोड़ने के बजाय दीपक समल ने अपने छोटे बेटे को ही चिप्स उठाने के लिए समझाया, उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जगहों को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है और नागरिक समझ रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों से ही बनती है. 

क्या है पूरी स्टोरी? 

दीपक समल (Deepak Samal) ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं ट्रेन से सफर कर रहा था और खिड़की से भारत के सुंदर नज़ारे देख रहा था, डिब्बा साफ और शांत था, और आसपास सब कुछ व्यवस्थित देखकर अच्छा लग रहा था. तभी एक छोटी-सी घटना हुई, मेरे 2 साल के छोटे बेटे ने खेलते-खेलते चिप्स फर्श पर गिराकर बिखेर दिया. 

यह भी पढ़ें: 'अस्सी' केवल फिल्म नहीं, एक आईना है... उस समाज का जिसने रेप और विक्टिम शेमिंग को नॉर्मल मान लिया है

एक पल के लिए मेरे पास आसान रास्ता था, मैं चुपचाप खुद ही साफ कर सकता था. इसमें कुछ ही सेकंड लगते. न कोई ध्यान जाता, न कोई परेशानी होती. लेकिन मैं रुक गया. क्योंकि कई बार आसानी से काम कर लेना, सीख देने का मौका छीन लेता है. देखें वीडियो...

छोटी घटना, बड़ी सीख

मैंने उसे प्यार से रोका और पूछा, “इसे कौन साफ करेगा?” वह मुझे देखने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था. मैंने उसे समझाया, “यह हमारा घर नहीं है, लेकिन यह भी हमारी ही जगह है. यह ट्रेन सबकी है, जब हम गंदगी करते हैं, तो किसी और को उसे साफ करना पड़ता है.” कुछ देर तक चुप्पी रही. फिर धीरे-धीरे वह नीचे झुका और चिप्स उठाने लगा. दीपक ने आगे लिखा इसमें न कोई डांट थी, न गुस्सा, बस समझाने का एक छोटा-सा पल था. और उसी छोटे-से काम में एक बड़ी सीख छिपी थी. 

ट्रेन को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी 

उन्होंने आगे लिखा सफाई केवल कहने से नहीं सिखाई जाती. नागरिक जिम्मेदारी केवल नारों से नहीं बनती. यह रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों से बनती है. हर दिन लाखों लोग भारतीय रेलवे से सफर करते हैं. ट्रेनों को साफ रखना सिर्फ कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है. दीपक समल (Deepak Samal) की Parenting Style की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.     

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से..

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 24 February: वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
Shukra Nakshatra Parivartan: होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
MORE
Advertisement