ट्रेन में बिखेरा चिप्स, फिर पिता ने 2 साल के बेटे से ही साफ करवाया फर्श, सोशल मीडिया पर हो रही Parenting Style की तारीफ 

Parenting or Civic Sense: हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है, इस वीडियो में 2 साल का एक बच्चा ट्रेन की फर्श पर बिखरे चिप्स को समेटता हुआ नजर आ रहा है.

Parenting Style or Civic Sense: हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है, इस वीडियो में 2 साल का एक बच्चा ट्रेन की फर्श पर बिखरे चिप्स को समेटता हुआ नजर आ रहा है. इस वायरल वीडियो के पीछे एक बड़ी सीख है, जिसे हर माता-पिता को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए. दरअसल, ये वीडियो ट्रैवल व्लॉगर दीपक समल (Deepak Samal) ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है. इस वीडियो में उनके छोटे बेटे ने ट्रेन में चिप्स गिरा दिए, जिसे उन्होंने एक सीख देने का मौका बना लिया.

बिखरे चिप्स को खुद साफ करने या ट्रेन स्टाफ पर छोड़ने के बजाय दीपक समल ने अपने छोटे बेटे को ही चिप्स उठाने के लिए समझाया, उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जगहों को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है और नागरिक समझ रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों से ही बनती है.

क्या है पूरी स्टोरी?

दीपक समल (Deepak Samal) ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं ट्रेन से सफर कर रहा था और खिड़की से भारत के सुंदर नज़ारे देख रहा था, डिब्बा साफ और शांत था, और आसपास सब कुछ व्यवस्थित देखकर अच्छा लग रहा था. तभी एक छोटी-सी घटना हुई, मेरे 2 साल के छोटे बेटे ने खेलते-खेलते चिप्स फर्श पर गिराकर बिखेर दिया.

एक पल के लिए मेरे पास आसान रास्ता था, मैं चुपचाप खुद ही साफ कर सकता था. इसमें कुछ ही सेकंड लगते. न कोई ध्यान जाता, न कोई परेशानी होती. लेकिन मैं रुक गया. क्योंकि कई बार आसानी से काम कर लेना, सीख देने का मौका छीन लेता है. देखें वीडियो...

छोटी घटना, बड़ी सीख

मैंने उसे प्यार से रोका और पूछा, “इसे कौन साफ करेगा?” वह मुझे देखने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था. मैंने उसे समझाया, “यह हमारा घर नहीं है, लेकिन यह भी हमारी ही जगह है. यह ट्रेन सबकी है, जब हम गंदगी करते हैं, तो किसी और को उसे साफ करना पड़ता है.” कुछ देर तक चुप्पी रही. फिर धीरे-धीरे वह नीचे झुका और चिप्स उठाने लगा. दीपक ने आगे लिखा इसमें न कोई डांट थी, न गुस्सा, बस समझाने का एक छोटा-सा पल था. और उसी छोटे-से काम में एक बड़ी सीख छिपी थी.

ट्रेन को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी

उन्होंने आगे लिखा सफाई केवल कहने से नहीं सिखाई जाती. नागरिक जिम्मेदारी केवल नारों से नहीं बनती. यह रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों से बनती है. हर दिन लाखों लोग भारतीय रेलवे से सफर करते हैं. ट्रेनों को साफ रखना सिर्फ कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है. दीपक समल (Deepak Samal) की Parenting Style की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.

