Google Search Secret: बीच पर सेक्स से लेकर पोर्नस्टार मार्टिनी पीने तक, साल 2022 में सबसे ज्यादा इंडियन्स ने ये किया सर्च

Search Engine Secret: समुद्र तट पर सेक्स से लेकर पोर्नस्टार मार्टिनी पीने तक, साल 2022 में सबसे ज्यादा इंडियन्स ने ये किया सर्च

डीएनए हिंदीः आप गूगल पर जो कुछ भी सर्च करते हैं वह गूगल के डेटा में रिकार्ड होता रहता है. ऐस ही डेटा से गूगल ने साल 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉपिक की लिस्ट शेयर की है. इस लिस्ट में स्पोर्ट्स से लेकर रेसेपी और शख्सियत से लेकर बीमारी तक के बारे में सर्च किया गया है. पिछले साल सबसे ज्याद सच में कोरोना वायरस था लेकिन इस बार ये नीचले पायदान पर लुढ़क गया है. तो चलिए जानें कि इस साल गूगल पर भारतीयों ने किन चीजों को सबसे ज्यादा सर्च किया है.

Google Year in Search 2022: गूगल की "ईयर इन सर्च 2022" रिपोर्ट जारी लिस्ट के अनुसार जानें कौन रहे है टॉप सर्च में शामिल

टॉप पर रहे ये सर्च

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है. यह देश में सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला खेल भी है. इसके बाद CoWIN, एक सरकारी वेब पोर्टल है जो COVID-19 टीकों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा देता है, और डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करता है. इसे दूसरे नंबर पर सबसे ​ज्यादा सर्च किया गया. तीसरे नंबर पर फीफा विश्व कप था. चौथे और पांचवें नंबर पर एशिया कप और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप को सर्च किया गया. छठे नंबर पर बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन - शिवा, साथ पर ई- श्रम कार्ड, आठ पर कॉमनवेल्थ गेम्स, नौ पर K.G.F: चैप्टर 2 और दस पर इंडियन सुपर लीग रहा. आइए नज़र डालते हैं कि लोगों ने अलग - अलग कैटेगरी में और क्या क्या सर्च किया.

रेसेपी

पनीर पसंदा

2. मोदक

3. समुद्र तट पर सेक्स

4. चिकन सूप

5. मलाई कोफ्ते (मलाई कोफ्ते)

6. पोर्नस्टार मार्टिनी

7.पिज्जा मार्गेरिटा

8.पैनकेक

9. पनीर भुर्जी (पनीर बुर्जी)

10. अनरसे

खबर और घटनाएं

1.लता मंगेशकर

2. सिद्धू मूसेवाला

3.रूस यूक्रेन युद्ध

4.यूपी चुनाव के नतीजे

5.भारत में कोविड-19 के मामले

6.शेन वॉर्न गुजर रहे हैं

7.महारानी एलिजाबेथ

8.केके गुजर रहे हैं

9.हर घर तिरंगा

10.बप्पी लहरी

इन लोगों को किया गया सबसे ज्यादा सर्च

1. नुपुर शर्मा

2. द्रौपदी मुर्मू

3. ऋषि सुनक

4. ललित मोदी

5. सुष्मिता सेन

6. अंजली अरोड़ा

7. अब्दु रोजिक

8. एकनाथ शिंदे

9. प्रवीण तांबे

10. अंबर हार्ड

(What is) 'व्हाट इज' में ये सर्च किया गया

1. व्हाट इज अग्निपथ स्कीम

2. व्हाट इज नाटो

3. व्हाट इज एनएफटी



4. व्हाट इज पीएफआई5. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 46. व्हाट इज सरोगेसी7. व्हाट इज सोलर एक्लिप्स8. व्हाट इज आर्टिकल 3709. व्हाट इज मीटेवर्स10. व्हाट इज म्योसाइटिस

'How to' में ये सर्च किया गया

1. How to download vaccination certificate (टीकाकरण प्रमाणपत्र कैसे डाउनलोड करें)

2. How to download PTRC challan (पीटीआरसी चालान कैसे डाउनलोड करें)

3. How to drink Pornstar martini (पोर्नस्टार मार्टिनी कैसे पीयें)

4. ई श्रमिक कार्ड कैसे बनाएं (How to make an e-SHRAM card)

5. How to stop motions during pregnancy (गर्भावस्था के दौरान मोशन को कैसे रोकें)

6. How to link voter ID with Aadhaar (वोटर आईडी को आधार से कैसे लिंक करें)

7. How to make banana bread (केले की रोटी कैसे बनाये)

8. How to file ITR online (ऑनलाइन आईटीआर कैसे फाइल करें)

9. How to write Hindi text on image (इमेज पर हिंदी टेक्स्ट कैसे लिखें)

10. How to play Wordle (वर्डल कैसे खेलें)

ये मूवीज हुई सबसे ज्यादा सर्च

1. ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा

2. K.G.F: चैप्टर 2

3. थे कश्मीर फाइल्स

4. आरआरआर

5. कंटारा

6. पुष्प

7. विक्रम

8. लाल सिंह चढ़ा

9. दृश्य 2

10. थोर: लव एंड थंडर

स्पोर्ट्स में ये रहा टॉप सर्च

1. इंडियन प्रीमियर लीग

2. फीफा वर्ल्ड कप

3. एशिया कप

4. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप

5. कॉमनवेल्थ गेम्स

6. इंडियन सुपर लीग

7. प्रो कबड्डी लीग

8. आईसीसी वूमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप

9. ऑस्ट्रेलियन ओपन



10. विंबलडन