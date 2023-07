August Month Travel Destinations: अगस्त महीने में बना रहे हैं घुमने का प्लान? इन शानदार और एडवेंचरस जगहों की कर आएं सैर 

Top Places To Visit In Monsoon: अगर आप अगस्त महीने में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन शानदार जगहों को लिस्ट में जरूर शामिल करें.

डीएनए हिंदीः कई लोगों को बारिश में घूमना काफी पसंद होता है, उन्हें जब भी मौका मिलता है कहीं ना कहीं घूमने निकल ही जाते हैं. अगर आपको भी बारिश (Travel In Monsoon) बहुत पसंद है और इस मौसम में आप परिवार या फिर यार-दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आज हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे. आज हम आपको आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां जाकर और वहां के खूबसूरत (Best Hangout Destination) नजारे देखकर आपका वापस आने का मन नहीं करेगा. इन जगहों पर आप खुलकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय कर (Best Travel Destination In August) सकते हैं. आइए जानते हैं इन खास जगहों के बारे में.

अगस्त में घूमने के लिए बेस्ट जगहें (Top Places To Visit In Monsoon)

केरल का मुन्नार हिल स्टेशन (Munnar Hill Station)

घुमने के शौकीन लोगों के पसंदीदा जगहों में से एक केरल का मुन्नार हिल स्टेशन है. यह अगस्त महीने में घूमने के लिए एक शानदार जगह है. यहां पर आपको झरने, उफनती नदियां, वाइल्ड लाइफ सैंचुरी और धुंध से ढके खूबसूरत पहाड़ देखने को मिल जाएंगे. इसके अलावा मुन्नार में ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा के लिए कुछ बेहतरीन चाय बागान और रास्ते भी शामिल हैं. आप यहां के कार्मेलागिरी हाथी पार्क में हाथी सफारी का आनंद उठा सकते हैं और कुंडले झील में नौकाविहार का लुत्फ भी उठा सकते हैं.

जोग फॉल्स (Jog Falls)

देश का सबसे ऊंचा झरना जोग फॉल्स कर्नाटक में है और यहां पर लगभग 829 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ गिरता है. बता दें कि आप यहां पर इस खूबसूरत झरने का आनंद पहाड़ियों के बीच बैठकर उठा सकते हैं. इतना ही नहीं इस झरने की आवाज कई किलोमीटर पहले से ही सुनाई देने लग जाती है.

मध्य प्रदेश (Madhy Pradesh)

मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में स्थित ओरछा एक ऐताहासिक शहर है जहां कि शाम बेहद खूबसूरत होती है. आप इस जगह पर भी घूमने जा सकते हैं. यहां पर आप जहांगीर महल, राज महल और रामराजा मंदिर घूमने जा सकते हैं. रामराजा मंदिर (Ram raja Temple) के बारे में कहानी है कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है. कहा जाता है यहां पर 400 साल पहले राम का राज्यभिषेक हुआ था.

गोवा (Goa In Monsoon Season)

गोवा भी आप इस मानसून जा सकते हैं और यहां के खूबसूरत बीच और सन सेट और सनराइज देखने का आनंद उठा सकते हैं. इसके अलावा यहां के बीच पर आप आराम से कुछ देर सुकून के पल गुजार सकते हैं. यहां पर आपको बहुत शांति मिलेगी. कपल्स के लिए ये जगह बेस्ट है.

