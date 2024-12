लाइफस्टाइल

Teeth Sensitivity Remedies: ठंडा-गर्म खाने पर होती हैं दांतों में झनझनाहट, डेंटिस्ट के पास जाए बिना दूर कर सकते हैं समस्या

How to Get Rid of Tooth Sensitivity: कई लोगों को ज्यादा ठंडा या गर्म खाने पर दांतों में झनझनाहट की समस्या होती है. इसे दूर करने के लिए आपको इन उपायों को अपनाना चाहिए.