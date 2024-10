Too Much Screen Time Effects: आजकल सभी उम्र के लोगों में फोन का इस्तेमाल बढ़ गया है. हालांकि, बच्चों के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम खतरनाक हो सकता है. इससे सेहत को कई नुकसान होते हैं.

Screen Time and Children

Too Much Screen Time Effects on Children: क्या बच्चा और क्या बड़ा आजकल हर कोई दिनभर फोन में लगा रहता है. शार्ट्स वीडियो और रील्स आ जाने के बाद से तो लोग घंटों तक बैठकर फोन में लगे रहते हैं. घंटों तक फोन और लैपटॉप के इस्तेमाल से स्क्रीन टाइम काफी बढ़ जाता है. अधिक स्क्रीन टाइम बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही बुरा होता है.

ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की हेल्थ पर बुरा असर डाल रहा है. बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ मनोरंजन के लिए फोन का खूब इस्तेमाल करते हैं. एक हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक, स्क्रीन टाइम बच्चों की सेहत के लिए घातक हो सकता है. ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की नींद प्रभावित होती है. नींद का असर सेहत पर पड़ता है. इससे और भी नुकसान होते हैं.

अधिक स्क्रीन टाइम के नुकसान

- स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों के लिए खतरनाक होती है. इससे आंखों की रोशनी कम होती है.

- यह मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को कम करता है जिससे नींद प्रभावित होती है. कम नींद से डेली लाइफस्टाइल पर असर पड़ता है.

- फोन का अधिक इस्तेमाल करने से बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे शारीरिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है.

ऐसे कंट्रोल करें बच्चों का स्क्रीन टाइम

- फोन का इस्तेमाल करने के लिए टाइम फिक्स करें. समय पर ही फोन का इस्तेमाल करने दें.

- आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रेरित करें. ऐसा करने से फोन के इस्तेमाल से ध्यान हट सकेगा.

- बच्चों के साथ बातचीत करें और उन्हें कहानियां सुनाएं. इससे बच्चे का मन लगा रहेगा.

- टेलीविजन, कंप्यूटर और वीडियो गेम सभी चीजों के लिए एक टाइम लिमिट रखें. इन सभी का ज्यादा देर तक इस्तेमाल न करने दें.

- बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज कराएं. इन तरीकों से बच्चों का स्क्रीनटाइम कम कर सकते हैं.

