FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 21 March: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल

Horoscope 21 March: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल

क्या भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत देता है आपका DNA? जानें क्या बताता है Genetic Testing

क्या भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत देता है आपका DNA? जानें क्या बताता है Genetic Testing

Tomato Storage: टमाटर जल्दी हो जाते हैं खराब? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती, जानिए सही स्टोरेज ट्रिक 

Tomato Storage: टमाटर जल्दी हो जाते हैं खराब? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती, जानिए सही स्टोरेज ट्रिक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया में तेजी से इस धर्म को छोड़ते जा रहे हैं लोग, ‘नो रिलिजन’ अपनाकर बनते जा रहे नास्तिक

दुनिया में तेजी से इस धर्म को छोड़ते जा रहे हैं लोग, ‘नो रिलिजन’ अपनाकर बनते जा रहे नास्तिक

पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना जाना पड़ सकता है जेल!

पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना जाना पड़ सकता है जेल!

Physical Health Triangle: फिट बॉडी का 'मैजिक ट्रायंगल फार्मूला', जानिए कौन सी 3 चीजें बनाती हैं आपको पूरी तरह हेल्दी

Physical Health Triangle: फिट बॉडी का 'मैजिक ट्रायंगल फार्मूला', जानिए कौन सी 3 चीजें बनाती हैं आपको पूरी तरह हेल्दी

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Tomato Storage: टमाटर जल्दी हो जाते हैं खराब? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती, जानिए सही स्टोरेज ट्रिक 

Tomato Storage: आज हम आपको किचन का एक आसान और सस्ता हैक बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है. इस तरीके से टमाटर को स्टोर करने से ताजगी को लंबे समय तक बरकरार रखा जा सकता है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 20, 2026, 08:46 PM IST

Tomato Storage: टमाटर जल्दी हो जाते हैं खराब? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती, जानिए सही स्टोरेज ट्रिक 

Tomato Storage (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Tomato Storage: बगैर टमाटर के सब्जी में स्वाद नहीं आता, हर भारतीय रसोई का यह अहम हिस्सा होता है. सलाद से लेकर सब्जी तक में इसका इस्तेमाल होता है. लेकिन, सही तरीके से अगर टमाटर को स्टोर न किया जाए तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में इन्हें फेंकना पड़ जाता है. हालांकि, आज हम आपको किचन का एक आसान और सस्ता हैक बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है.  सही तरीके से टमाटर को स्टोर करने से ताजगी को लंबे समय तक बरकरार रखा जा सकता है. आइए जानते हैं इस आसान स्टोरेज ट्रिक के बारे में... 

टमाटर रखते समय ये गलती न करें

आमतौर पर लोग बाजार से ज्यादा मात्रा में टमाटर खरीद लेते हैं, ताकि बार बार सब्जी लेने की जरूरत न पड़े. हालांकि, अगर सही स्टोरेज की जानकारी न हो तो रखे हुए टमाटर जल्दी खराब होने लगते हैं. दरअसल, कई बार लोग टमाटर को धोकर सीधे फ्रिज में रख देते हैं लेकिन, यह तरीका गलत  माना जाता है. टमाटर को फ्रेश बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसे सही तापमान और सही तरीके से रखा जाए. 

यह भी पढ़ें: FSSAI की चेतावनी, 'ऑर्गेनिक’ लिखे हर प्रोडक्ट पर न करें भरोसा, खरीदने से पहले इन 3 चीज़ों पर डालें नजर

क्या है इसका सही तरीका?

टमाटर को स्टोर करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें सूखा और साफ रखना, क्योंकि टमाटर को खरीदने के बाद तुरंत धोकर रखने से उनमें नमी बढ़ जाती है और इस वजह से टमाटर जल्दी खराब होने लगते हैं. इसलिए टमाटर को बिना धोए पेपर या टोकरी में रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है. इसके साथ जब भी टमाटर का इस्तेमाल करना हो तभी टमाटर को धोना चाहिए. इससे टमाटर ज्यादा दिनों तक ताजा बने रहते हैं.

एक तरीका यह भी 

इसके अलावा एक और खास ट्रिक यह है कि टमाटर को डंठल वाली साइड नीचे करके रखा जाए. इससे हवा टमाटर के अंदर कम प्रवेश करती है और वह जल्दी गलता नहीं है. बता दें कि यह तरीका कई शेफ और किचन एक्सपर्ट भी अपनाते हैं. क्योंकि टमाटर को सीधे रखने के बजाय उल्टा रखने से उसकी नमी बनी रहती है और उसका टेक्सचर भी सही रहता है. इस छोटे से हैक से टमाटर को लंबे समय तक सुरक्षित रख जा सकता है. 

ऐसे करें टमाटर का इस्तेमाल, इन बातों का रखें ध्यान

  • टमाटर हमेशा फ्रिज में न रखें, इससे स्वाद और बनावट बदल सकती है.
  • सामान्य तापमान पर टमाटर ज्यादा ताजे और स्वादिष्ट रहते हैं. 
  • ज्यादा पके टमाटर फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि जल्दी खराब न हों.
  • पके टमाटर की प्यूरी बनाकर एयरटाइट कंटेनर में फ्रीजर में स्टोर करें.
  • प्यूरी का इस्तेमाल ग्रेवी, सूप और सब्जी में आसानी से किया जा सकता है. 
  • सही स्टोरिंग से पैसे की बचत और खाने की गुणवत्ता बनी रहती है.
  • टमाटर को सूखा और सही दिशा में स्टोर करना आसान और असरदार तरीका है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया में तेजी से इस धर्म को छोड़ते जा रहे हैं लोग, ‘नो रिलिजन’ अपनाकर बनते जा रहे नास्तिक
दुनिया में तेजी से इस धर्म को छोड़ते जा रहे हैं लोग, ‘नो रिलिजन’ अपनाकर बनते जा रहे नास्तिक
पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना जाना पड़ सकता है जेल!
पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना जाना पड़ सकता है जेल!
Physical Health Triangle: फिट बॉडी का 'मैजिक ट्रायंगल फार्मूला', जानिए कौन सी 3 चीजें बनाती हैं आपको पूरी तरह हेल्दी
Physical Health Triangle: फिट बॉडी का 'मैजिक ट्रायंगल फार्मूला', जानिए कौन सी 3 चीजें बनाती हैं आपको पूरी तरह हेल्दी
अमेरिका ने Iran के जिन 10 नेताओं पर रखा था ₹92,00,00,000 का इनाम, उनमें अब तक कितने मारे गए?
अमेरिका ने Iran के जिन 10 नेताओं पर रखा था ₹92,00,00,000 का इनाम, उनमें अब तक कितने मारे गए?
PMO में डिप्टी सेक्रेटरी बने रवि मित्तल की UPSC में कितनी रैंक? जानें MBBS, JNU और फिर IAS अधिकारी बनने तक का सफर
PMO में डिप्टी सेक्रेटरी बने रवि मित्तल की UPSC में कितनी रैंक? जानें MBBS, JNU और फिर IAS अधिकारी बनने तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 20 March: कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: ‘मनी मैग्नेट’ होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, अपने आप खिंचा चला आता है इनके पास पैसा
‘मनी मैग्नेट’ होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, अपने आप खिंचा चला आता है इनके पास पैसा
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि के पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा, जानें विधि से लेकर आरती, मंत्र और भोग
नवरात्रि के पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा, जानें विधि से लेकर आरती, मंत्र और भोग
Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल
मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल
Chaitra Navratri 2026: क्या है कलश स्थापना का सही समय और तरीका, जानें कलश में किन चीजों को डालने से मिलेगी मां की कृपा
क्या है कलश स्थापना का सही समय और तरीका, जानें कलश में किन चीजों को डालने से मिलेगी मां की कृपा
MORE
Advertisement