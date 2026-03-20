Tomato Storage: टमाटर जल्दी हो जाते हैं खराब? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती, जानिए सही स्टोरेज ट्रिक 

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Tomato Storage: आज हम आपको किचन का एक आसान और सस्ता हैक बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है. इस तरीके से टमाटर को स्टोर करने से ताजगी को लंबे समय तक बरकरार रखा जा सकता है.
Tomato Storage: बगैर टमाटर के सब्जी में स्वाद नहीं आता, हर भारतीय रसोई का यह अहम हिस्सा होता है. सलाद से लेकर सब्जी तक में इसका इस्तेमाल होता है. लेकिन, सही तरीके से अगर टमाटर को स्टोर न किया जाए तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में इन्हें फेंकना पड़ जाता है. हालांकि, आज हम आपको किचन का एक आसान और सस्ता हैक बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है. सही तरीके से टमाटर को स्टोर करने से ताजगी को लंबे समय तक बरकरार रखा जा सकता है. आइए जानते हैं इस आसान स्टोरेज ट्रिक के बारे में...
आमतौर पर लोग बाजार से ज्यादा मात्रा में टमाटर खरीद लेते हैं, ताकि बार बार सब्जी लेने की जरूरत न पड़े. हालांकि, अगर सही स्टोरेज की जानकारी न हो तो रखे हुए टमाटर जल्दी खराब होने लगते हैं. दरअसल, कई बार लोग टमाटर को धोकर सीधे फ्रिज में रख देते हैं लेकिन, यह तरीका गलत माना जाता है. टमाटर को फ्रेश बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसे सही तापमान और सही तरीके से रखा जाए.
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टमाटर को स्टोर करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें सूखा और साफ रखना, क्योंकि टमाटर को खरीदने के बाद तुरंत धोकर रखने से उनमें नमी बढ़ जाती है और इस वजह से टमाटर जल्दी खराब होने लगते हैं. इसलिए टमाटर को बिना धोए पेपर या टोकरी में रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है. इसके साथ जब भी टमाटर का इस्तेमाल करना हो तभी टमाटर को धोना चाहिए. इससे टमाटर ज्यादा दिनों तक ताजा बने रहते हैं.
इसके अलावा एक और खास ट्रिक यह है कि टमाटर को डंठल वाली साइड नीचे करके रखा जाए. इससे हवा टमाटर के अंदर कम प्रवेश करती है और वह जल्दी गलता नहीं है. बता दें कि यह तरीका कई शेफ और किचन एक्सपर्ट भी अपनाते हैं. क्योंकि टमाटर को सीधे रखने के बजाय उल्टा रखने से उसकी नमी बनी रहती है और उसका टेक्सचर भी सही रहता है. इस छोटे से हैक से टमाटर को लंबे समय तक सुरक्षित रख जा सकता है.
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